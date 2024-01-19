У п’ятницю, 19 січня, ведучий ZAXID.NET Новин Андрій Дрозда розповість про продовження епопеї родини Гринкевичів: втечу Романа Гринкевича від слідчих ДБР і втечу його нареченої Соні Морозюк від самого Гринкевича.

Справа Гринкевичів вже який тиждень у центрі уваги широкої громадськості. Лише за останніх кілька днів у цій історії відбулося декілька знакових подій. По-перше, у спільників Ігоря Гринкевича провели обшуки, а їх самих затримали. Трьом директорам фірм, через яких Гринкевич розкрадав гроші Міноборони, вже призначили запобіжні заходи – арешт на два місяці з можливістю внесення застави на суми по півмільярда гривень. Це навіть більша застава, ніж у самого Ігоря Гринкевича. Він може вийти із СІЗО, якщо внесе 430 млн грн.

Однак зрозуміло, що спільники Гринкевича – Андрій Колотило, Володимир Тимків і ще третій підозрюваний з прізвищем Кузьмінський, це лише «фунти фунта». Тобто вони не були основними дійовими особами у розгалуженому «схематозі» присвоєння бюджетних грошей через контракти з Міністерством оборони. І навіть сам Ігор Гринкевич там не головний, але до злочинців на посадах слідчі ДБР поки що не дісталися. Маємо надію, що це лише поки що. Свідчення усіх затриманих учасників злочину має допомогти розслідувати справу до кінця.

Тим часом син Ігоря Гринкевича, волонтер із «золотим серцем», кудись дременув. Вчора керівництво ДБР зізналося, що не знає, де саме перебуває Роман Гринкевич і оголосило його у розшук. Чому ж молодшого Гринкевича не затримали разом із іншими співучасниками? Виявляється, не було достатньо доказів для його затримання. А тепер ці докази є, як і нова підозра у вчиненні злочину, але немає самого Романа Гринкевича.

Радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян прокоментувала ситуацію так: «Вчора ми повідомляли про низку невідкладних обшуків, щоб знайти і затримати членів цього злочинного угруповання, в тому числі, сина львівського бізнесмена. На жаль, мушу констатувати, що його поки не знайшли. Але підозра у шахрайстві та участі в злочинній організації йому оголошена в установленому законом порядку. Його оголошено в розшук. Офіційно – кордон він не перетинав».

Добре, що хоча б кордон наш «золотий» волонтер не встиг перетнути. Хоча ця ситуація до болю нагадує історію втечі нардепа Ярослава Дубневича. Спочатку були публічні запевнення, що він нікуди не збирається тікати і вірить у правосуддя. Потім намагання тихо все «порішати», а коли це не вдалося, то Дубневич не прийшов на суд і дременув за кордон. Його оголосили в міжнародний розшук, але досі не знайшли. І якийсь час ніхто достеменно не міг пояснити, як підозрюваний у масштабній корупції зміг виїхати під час воєнного стану.

От і Роман Гринкевич ще десять днів тому писав у соцмережах, що його родина вела бізнес в умовах чинного законодавства, що справа замовна, а замовники (вигодонабувачі) йому відомі. А ще там була фраза: «Виїжджати за кордон ми не збираємося». Бачимо, що Гринкевич-молодший ніде не збрехав. Бо ж як кажуть у ДБР, офіційно він кордон не перетинав.

А поки Роман Гринкевич тікає від правосуддя, від нього втекла наречена Соня Морозюк. Ще нещодавно вона заявляла, що прагне дочекатися доказів у справі, переконатися у злочинній діяльності родини свого нареченого і його особисто, але тепер мисткиня серцем відчула, що тягнути більше не можна. «Ми не будемо родиною! Я не буду з людиною, яка зрадила мою країну!», – заявила вона, наголосивши, що продасть подарунки від Гринкевича (обручку і кольє), а гроші віддасть на ЗСУ. Думки українців щодо цього вчинку розділилися: хтось похвалив Соню за блискучий піар-хід, а хтось писав жарти про те, що останньою відданою дружиною корупціонера і злочинця у нашій країні виявилась Оксана Марченко. Зрештою, Марченко вже нікуди було тікати без Медведчука, а Морозюк зустрічалася з Гринкевичем всього кілька місяців і, на щастя для неї, не встигла з ним одружитися.

Увесь цей серіал під назвою «Гринкевичі» колись екранізує студія «Квартал 952, однак не забуваймо, що все найцікавіше у цій справі зараз відбувається за кулісами. Саме там, поза світлом прожекторів, залишаються ті, хто справді нагрів руки на співпраці з Ігорем Гринкевичем. І це ще питання, чи не закриють серіал до того моменту, коли цих персонажів змусять з'явитися у кадрі.