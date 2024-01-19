Трьох фігурантів резонансної справи арештували до 16 березня з правом внесення понад півмільярда гривень застави

Печерський районний суд Києва 18 січня обрав запобіжні заходи трьом фігурантам справи про зловживання із закупівлями одягу й білизни для ЗСУ. Суд арештував трьох спільників львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича з правом внесення 500 млн грн застави. Про це повідомила «Українська правда».

За словами речниці Офісу генпрокурора Надії Максимець, Андрія Колотила, Володимира Тимківа та Кузьмінського арештували до 16 березня з альтернативою внесення понад 500 млн грн застави.

Крім директорів підприємств, у справі про зловживання на закупівлях для Міноборони фігурують ще двоє людей – львівський бізнесмен Ігор Гринкевич, який перебуває в СІЗО з можливістю внесення 429,4 млн грн застави у справі про хабар працівнику ДБР, та його син Роман Гринкевич, який після вручення підозри зник і був оголошений у розшук.

Їх підозрюють у створенні злочинної організації та шахрайстві під час закупівель для Міноборони, що нанесло державі збитків на майже мільярд гривень. Справу розслідують за статтями про створення злочинної організації та шахрайство (ст. 255 та ч 5 ст. 190 ККУ). В межах провадження, суд арештував усе майно сім’ї Гринкевичів. Зважаючи на суспільний резонанс, компанії Гринкевичів почали позбуватися активів та перереєстровувати їх на наближених до сім’ї людей. Детальніше про резонансну справу навколо львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича читайте в матеріалі ZAXID.NET Аферист із тендера.