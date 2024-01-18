28-річний Роман Гринкевич зник після того, які слідчі вручили йому підозру у справі про розкрадання на закупівлях МОУ

Слідство оголосило в розшук сина львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича Романа Гринкевича, який разом із батьком є офіційними підозрюваними у справі про розкрадання на закупівлях Міністерства оборони. Про це 18 січня в ефірі телемарафону повідомила радниця з комунікацій Держбюро розслідувань Тетяна Сапьян.

У середу, 17 січня, Офіс генпрокурора повідомив про нову підозру львівському бізнесмену Ігорю Гринкевичу та директорам трьох підконтрольних йому підприємств у створенні злочинної організації та шахрайстві під час закупівель для Міноборони. Ще одну підозру у цьому провадженні отримав його син Роман Гринкевич. Справу розслідують за статтями про створення злочинної організації та шахрайство (ст. 255 та ч 5 ст. 190 ККУ).

18 січня у ДБР повідомили, що слідчим наразі невідомо, де перебуває Роман Гринкевич, однак офіційно кордону він не перетинав. Офіційного оголошення про його розшук на сайті МВС ще немає.

«Вчора ми повідомляли про низку невідкладних обшуків, щоб знайти і затримати членів цього злочинного угруповання, в тому числі сина львівського бізнесмена. На жаль, мушу констатувати, що його поки не знайшли. Але підозра у шахрайстві та участі в злочинній організації йому оголошена в установленому законом порядку. Його оголошено в розшук. Офіційно – кордон він не перетинав», – розповіла 18 січня в ефірі телемарафону радниця з комунікацій Держбюро розслідувань Тетяна Сапьян.

28-річний Роман Гринкевич є співвласником низки фірм, які фігурують у розслідуванні про розкрадання на закупівлях Міноборони. За даними аналітичної системи YouControl, зараз Роман Гринкевич є власником двох компаній – ТзОВ «Будівельний альянс Монтажпроект», ТзОВ «Електроагротехніка» – та благодійного фонду HopeUA. Близько двох місяців він був заручений із харківською художницею Сонею Морозюк, яка напередодні оголосила про розрив стосунків із ним на тлі скандалу.

Нагадаємо, сам Ігор Гринкевич перебуває в СІЗО через підозру в хабарництві працівнику ДБР. Наприкінці листопада він дізнався про досудове розслідування, в якому фігурують його компанії, що стосувалося закупівель МОУ. Аби закрити провадження, він запропонував посадовцю ДБР 500 тис. доларів хабара, однак правоохоронець написав рапорт про злочин. Ігоря Гринкевича затримали під час вручення хабара 29 грудня. 30 грудня Печерський райсуд Києва взяв Ігоря Гринкевича під варту з можливістю сплати 429,4 млн грн застави. 18 січня суд має обрати обрати йому та чотирьом членам злочинного угрупування ще один запобіжний захід у справі про шахрайство.

Додамо, що в межах провадження, суд арештував усе майно сім’ї Гринкевичів. Зважаючи на суспільний резонанс, компанії Гринкевичів почали позбуватися активів та перереєстровувати їх на наближених до сім’ї людей. Детальніше про резонансну справу навколо львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича читайте в матеріалі ZAXID.NET Аферист із тендера.