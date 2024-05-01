Рештки бійців перепоховають в одній могилі

В Чернівцях вперше в Україні облаштують братську могилу для загиблих 16 бійців ЗСУ. Військовослужбовці загинули під час авіанальоту 11 березня 2022 року в населеному пункті Людвинівці на Київщині. Рештки бійців вдалося ідентифікувати за допомогою українських та іноземних спеціалістів.

Похорон відбудеться 2 травня об 11:00 на Центральному Садгірському кладовищі, що на вулиці Налепки, повідомили в Чернівецькій міській раді. Родичі загиблих вирішили влаштувати братську могилу, адже військовослужбовці разом служили в одному підрозділі ЗСУ – 108 окремому гірсько-штурмовому батальйоні 10 окремій гірсько-штурмувій бригаді «Едельвейс».

Одна з адвокаток родин загиблих Галина Янко повідомила, що жахлива трагедія, яка сталася 11 березня 2022 року, обʼєднала близько 20 родин з різних куточків України – Чернівецької, Хмельницької, Івано-Франківської, Тернопільської, Львівської, Дніпропетровської, Кіровоградської, Полтавської та Донецької областей.

«Бомби, які скинули 11 березня 2022 року у Людвинівці Вишгородського району Київщини забрали життя одразу 20 наших захисників. Їх рідні довго мали надію, отримавши сповіщення, що “зник безвісти”, сподіваючись що може в полоні. Два роки експертиз. Декому довелось пережити не один, а два і навіть три похорони, бо ідентифіковані частини тіл полеглих не були обʼєднані, їх видавали на захоронення в міру надходження результатів заключних експертиз ДНК», – зазначила ще одна адвокатка родин загиблих Тетяна Садовська.

За її словами, у Чернівцях поховають 16 військовослужбовців. Ще трьох не ідентифіковано і вони досі вважаються зниклими безвісти. Родини військових довго йшли до рішення спільного поховання. Обрали Чернівці, оскільки більшість загиблих була з Чернівецької області. Тетяна Садовська розповіла, що братське поховання військовослужбовців цієї війни в Україні відбудеться вперше. На братській могилі встановлять символічне писанкове дерево.

У міській раді Чернівців додали, що до вшанування полеглих може долучитися кожен. Для цього можна принести розписану писанку з прикріпленою стрічкою, щоб мати можливість почепити її на гілку символічного писанкового дерева.