Цвинтар героїв російсько-української війни на вул. Мечникова у Львові у День всіх святих 1 листопада 2023 року

Робоча група з напрацювання плану впорядкування меморіального комплексу військових поховань Героїв України на вул. Мечникова у Львові визначилась з фінальним технічним завданням для архітектурного конкурсу. Сам конкурс на найкращу проектну пропозицію меморіального комплексу планують оголосити у січні.

Як розповіли у середу, 13 грудня, у львівській мерії, на засіданні робочої групи обговорили фінальні деталі технічного завдання, що буде виноситися на конкурс. Зокрема, у проекті меморіального комплексу має бути передбачена міжконфесійна молитовна зала – каплиця. А вигляд намогильних плит для загиблих захисників може відрізнятися залежно від їхньої релігійної чи конфесійної приналежності. На меморіальному комплексі планують влаштувати колумбарій та інформаційний центр для відвідувачів.

«У межах комплексу передбачається влаштування інформаційної споруди, котра слугуватиме інфо-центром, що розповідатиме про контекст російської-української війни та історію місця. Не менш важливим в обговоренні було питання паркування відвідувачів комплексу, для чого було запропоновано сформувати місця для автомобілів спецтехніки, таких як карети швидкої допомоги та автобуси, які є частиною похоронної процесії, а також виокремлення місць для невеликої кількості автомобілів», – зазначив головний архітектор Львова Антон Коломєйцев.

Робоча група завершила обговорення остаточних деталей конкурсного завдання щодо меморіального комплексу, а далі управління архітектури та урбаністики має сформувати фінальну програму та умови для оголошення конкурсу. Оголошення конкурсу та початок реєстрації планується в січні 2024 року. Результати конкурсу очікуються в середині березня.

До робочої групи, яка напрацьовувала пропозиції щодо меморіального комплексу, входять представники різних підрозділів Львівської міської ради, музею «Личаківський цвинтар», Національної академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного, Інституту археографії Академії наук України, Львівської академії мистецтв, різних громадських організацій, духовенство, історики та депутати.