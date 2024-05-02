Народний депутат від партії «Слуга народу» Андрій Клочко

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру чинному народному депутату України у незаконному збагаченні на понад 11 млн грн. Про це йдеться у повідомленнях прес-служб НАБУ та САП.

Зазначимо, що НАБУ та САП не називають ім’я підозрюваного, але за даними джерел «Суспільного» у правоохоронних органах, йдеться про народного депутата від «Слуги народу» 43-річного Андрія Клочка.

За даними слідчих, протягом 2020-2021 років народний депутат придбав активи загальною вартістю 25 млн грн. Йдеться про п’ять квартир у Києві, три земельні ділянки на Київщині, два нежитлові приміщення, а також автомобілі Tesla та Mersedes-Benz. Переважну частину цього майна депутат оформив на близьких родичів, зберігши за собою право розпоряджатися ним у повному обсязі.

Проаналізувавши офіційні доходи народного депутата та його сім’ї, правоохоронці з’ясували, що підозрюваний не зміг би заощадити таку суму.

«З’ясувалося, що ані офіційного доходу та заощаджень його та дружини за цей період, ані доходів його родичів не було достатньо для придбання цього майна. Різниця між вартістю придбаного майна та коштів нардепа становить 11 млн грн», — йдеться у повідомленні.

Народному депутату оголосили про підозру у незаконному збагаченні (ст. 368-5 КК України). Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – позбавлення волі на строк до десяти років.

Зазначається, що САП та НАБУ розпочали розслідування після оприлюднення журналістських розслідувань, зокрема команди Bihus.Info.

Що відомо про народного депутата Андрія Клочка

Андрій Клочко народився 16 березня 1981 року у Києві. Закінчив факультет електроніки НТУУ «Київський Політехнічний Інститут» економічний факультет Української академії менеджменту і бізнесу. Випускник Міжнародного інституту менеджменту, магістр бізнес-адміністрування (МВА). Аспірант Національної академії державного управління при президентові України. Народний депутат Верховної Ради України від «Слуги народу» IX скликання. Одружений, має двох дітей — сина Адріана та доньку Евеліну.