Миколу Сольського викрили на заволодінні державними земельними ділянками

Спеціалізована антикорупційна прокуратура та детективи НАБУ викрили екс-голову аграрного комітету Верховної Ради, який є чинним міністром, на заволодінні державними земельними ділянками на Сумщині загальною площею близько 2,5 тис. га та запобігли спробі заволодіти ділянками площею 3,3 тис. га. Про це у вівторок, 23 квітня, повідомили у прес-службі САП.

Зазначимо, що САП не називає ім’я підозрюваного, але сайт новин «РБК-Україна» із посиланням на джерела у правоохоронних органах повідомив, що йдеться про міністра аграрної політики Миколу Сольського.

За даними САП, що до складу злочинної групи, яку очолював колишній голова аграрного комітету ВРУ – чинний міністр, входили посадовці органів Держгеокадастру, а також особи, які контролювали діяльність цих органів.

Слідчі встановили, що у 2017 році власник низки сільськогосподарських компаній, який згодом став народним депутатом України IX скликання та очолив аграрний комітет ВРУ, у змові з головою Держгеокадастру України та кураторами органів Держгеокадастру вирішив заволодіти землею, яка перебувала у користуванні двох держпідприємств на Сумщині.

Щоб заволодіти земельними ділянками учасники схеми знищили документи, на підставі яких держпідприємства мали право постійного користування землею. Через відсутність документів обласний Держгеокадастр склав акт про самовільне зайняття цих ділянок державними підприємствами.

«Аби унеможливити передачу землі стороннім особам її включили до переліку на аукціон з права оренди, однак жодних торгів так і не було проведено», – йдеться у повідомленні.

Потім за допомогою підконтрольних посадовців обласного Держгеокадастру земельні ділянки передали у приватну власність. При цьому землі передавались наперед визначеним громадянам під виглядом реалізації їх права на безкоштовну землю, а умовою отримання землі було підписання договору про її передачу в оренду агрохолдингу ще до моменту отримання.

«Реалізація цієї схеми у 2017-2021 роках призвела до заволодіння 1250 земельними ділянками загальною площею 2493 га, вартість яких на момент вчинення злочину становила понад 291 млн грн», – зазначили у САП.

Також САП та НАБУ завадили учасникам схеми привласнити земельні ділянки площею 3,3 тис. га вартістю близько 190 млн грн, на землі наклали арешт.

Міністр аграрної політики Микола Сольський

Затриманому повідомили про підозру у заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем. Триває вручення підозр іншим учасникам схеми.

Доповнено. Об 11:40 у Telegram-каналі міністерства аграрної політики та продовольства України опублікували коментар Миколи Сольського щодо оголошеної йому підозри.

За словами Миколи Сольського, справа стосується періоду 2017-2018 років, коли він був адвокатом та не обіймав посаду міністра та голови Комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики.

«Обставини семирічної давнини стосуються спору між державними підприємствами та фізособами, зокрема військовими АТО за землі, які були надані останнім у володіння відповідно до закону. Спори вирішуються судами, в тому числі Верховним судом, і як мені відомо, сьогодні ряд рішень констатують відсутність права держпідприємств на землі, які, ймовірно, має на увазі НАБУ», – йдеться у повідомленні.

Микола Сольський також запевнив, що гарантує «максимальну відкритість для встановлення істини».