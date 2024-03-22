Підприємця та екс-директора підприємства Міноборони викрили на хабарі

Прокуратура викрила на корупційній схемі екс-директора одного з ДП Міністерства оборони України і директора приватного підприємства. Про це 22 березня повідомив Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, керівник приватного підприємства та його спільник, екс-директор державного підприємства оборонного відомства, вимагали хабар у представника іншої комерційної структури. За 600 тис. доларів обіцяли вплинути на директора державного підприємства, щоб той дозволив забудову земельної ділянки, яка перебуває у підпорядкуванні Міноборони та уклав договір про будівництво на ділянці житлового комплексу.

22 березня правоохоронці затримали учасників схеми під час одержання 320 тис. доларів готівкою. Решту, 280 тис. доларів, отримали у вигляді документів про право власності на сім квартир. За даними джерела «Української правди» в правоохоронних органах, затриманими є колишній керівник державного підприємства МОУ «Укрконверсбуд» Олександр Ілюха, та директор приватного підприємства «Бау Комплект» Вадим Листопад.

Вирішується питання щодо повідомлення директору приватного підприємства та ексдиректору одного з держпідприємств про підозру за ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою), ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 369-2 (Зловживання впливом) Кримінального кодексу України.