Сам Кириленко заявив, що кошти на придбання майна з'явилися у 1990-х, після того, як бабуся дружини нібито вдало продала акції заводу

Журналісти проекту «Схеми» виявили у родини голови Антимонопольного комітету та колишнього очільника Донецької ОВА Павла Кириленка майно на 70 млн грн. Родичі посадовця мають маєток, земельні ділянки, три квартири та елітні авто, повідомило «Радіо Свобода» у четвер, 21 березня.

За даними розслідувачів, родина почала придбання дороговартісного майна тоді, коли Павло Кириленко ще очолював Донецьку ОВА. Водночас родичі посадовця не отримували достатніх офіційних доходів для купівлі нерухомості та авто останні 25 років. Журналісти додали, що Кириленко користується частиною цього майна, проте не вказує це у своїй декларації.

З 2020 року тесть Павла Кириленка Олександр Матієнко придбав будинок у котеджному містечку на півночі Київщини за зниженою ціною – замість оголошених 10 млн грн родич посадовця придбав його за 4 млн грн. Наступного року Матієнко купив у цьому ж котеджному містечку земельну ділянку за 1,8 млн грн.

Під час повномасштабного вторгнення, у серпні 2022 року тесть Павла Кириленка придбав нерухомість в Ужгороді, де посадовець працював військовим прокурором Ужгородського гарнізону. Йдеться про дві квартири у житловому комплексі бізнес-класу Residents Park.

«Їхня вартість по договору – 800 тисяч і 640 тисяч гривень відповідно. Але якщо орієнтуватись на ціни на ринку, їхня вартість на момент купівлі майнових прав була вищою: 7 мільйонів гривень – це більші апартаменти, і близько 6 мільйонів – менші», – повідомили журналісти «Схем».

У квітні 2023 року родич Павла Кириленка купив майнові права на ще одну квартиру в ЖК за майже вдесятеро заниженою ціною. Так, ринкова вартість квартири – приблизно 6 млн грн, а за договором Матієнко купив її за 670 тис. грн. Ще одну квартиру у житловому комплексі придбала теща Кириленка – Наталія Матієнко. Так само як і її чоловік, жінка придбала нерухомість нібито за 670 тис. грн.

Журналісти також звернули увагу на те, що родина Кириленка досі проживає в Києві – водночас посадовець жодного разу не вказував цю квартиру в декларації.

Житло, в якому родина по факту мешкає – це 4-кімнатна квартира у майже 200 квадратів, власницею яких є Альбіна Віннікова.

«Згідно з договором купівлі-продажу, вона придбала це майно у січні 2020 року – тобто, коли Кириленко вже очолював Донеччину. За 265 тисяч доларів, що на той час еквівалентно майже 6 мільйонам гривень. 77-річна Альбіна Віннікова – це рідна бабуся дружини посадовця», – повідомили журналісти.

За даними «Схем», у ЖК, де проживає родина Кириленків, також є танцювальна студія, яка розташована у приміщенні, що належить тещі Павла Кириленка. Своєю чергою, Наталія Матієнко отримала приміщення у подарунок від своєї матері – Альбіни Віннікової. Відповідно до договору купівлі-продажу, офісне приміщення площею 188 м², яке згодом стало студією, обійшлося Вінніковій у майже 12 мільйонів гривень.

У березні 2023 року Матієнко оформила у ЖК право власності на дві квартири, розташовані на одному поверсі, сукупною вартістю в 9,5 млн грн. Крім того, в житловому комплексі тесть Павла Кириленка володіє двома паркомісцями, які коштують від 40 тис. доларів.

«Сам Матієнко володіє автівкою Volkswagen Tiguan 2020 року випуску. Її вартість на момент придбання – від 1 мільйона 200 тисяч гривень. Тобто вартістю приблизно як одне паркомісце в Obolon Plaza», – йдеться у розслідуванні.

Попри те, що в декларації Павла Кириленка немає інформації про авто, яким користується він та його дружина, у реєстрах правопорушень журналісти виявили BMW X3 2020 року, на якому їздить дружина Павла Кириленка Алла. Вартість на момент купівлі становила від 1 млн 200 тис. гривень.

«Вартість усього цього майна, яке “Схеми” відшукали у сім’ї Кириленка, понад 70 мільйонів гривень – це якщо рахувати за ринковими цінами», – повідомили журналісти.

У коментарі «Схемам» Павло Кириленко заявив, що його родичі займалися підприємницькою діяльністю, а стартовий капітал для придбання майна сформували ще у 1990-і роки. За словами очільника АМКУ, бабуся його майбутньої дружини раніше вигідно продала акції заводу «Стирол» у Горлівці, які вона отримала як співробітниця заводу.

Однак родичі та сам Кириленко не змогли надати документальних підтверджень щодо їхніх статків. За їхніми словами, документи нібито залишилися у тимчасово окупованій Горлівці.

Павло Кириленко дав журналістам коментар щодо майна його родичів

Журналісти зазначили, що ні теща, ні тесть Павла Кириленка, не отримували достатні зарплати для придбання такого майна. Наталія Матієнко не працювала та з 2015 року отримувала соціальні виплати на суму 2,5 тис. грн, а Олександр Матієнка працював у ДАІ та в період з 2005-го по 2015 рік він отримав 223 тисяч гривень зарплати. Він також, як встановили журналісти, офіційно ніколи не був підприємцем, і дев’ять років ніде не працює.

«Дружина Алла Кириленко, відповідно до декларацій посадовця, також офіційно не мала достатньо коштів, щоб допомогти батькам придбати численну нерухомість та авто. Як і сам голова Антимонопольного комітету, з огляду на його заробітну плату та заощадження. Водночас дружина Кириленка задекларувала мільйон гривень доходу від підприємницької діяльності за 2022 рік – але цих грошей немає у податковій звітності і того року Алла Кириленко не була зареєстрована як ФОП», – повідомили журналісти.

Тим часом бабуся, яка дарувала нерухомість, за останні 25 років отримала 16 грн офіційних нарахувань та приблизно тисячу грн соцвиплат як внутрішньо переміщена особа.

Нагадаємо, у вересні 2023 року Верховна Рада призначила Павла Кириленка головою Антимонопольного комітету. Посадовець був очільником обласної адміністрації з липня 2019 року по вересень 2023 року.

У 2019 році ЗМІ повідомили, що у Павла Кириленка є старший брат Євген, який перейшов на бік російських бойовиків та працює у так званих «правоохоронних органах» так званої «ЛНР». Того ж року виявилося, що на тимчасово окупованій території живуть і батьки Павла Кириленка.