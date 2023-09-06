Кириленко обіймав посаду голови Донецької ОВА з 2019 року

Верховна Рада України призначила колишнього голову Донецької ОВА Павла Кириленка головою Антимонопольного комітету. Він посів місце Ольги Піщанської, яку звільнили 5 вересня, повідомив у середу, 6 вересня, нардеп Ярослав Железняк.

За призначення Кириленка головою АМКУ проголосували 250 депутатів. 5 вересня для призначення Павла Кириленка його звільнили з посади голови Донецької ОВА. Павло Кириленко був очільником обласної адміністрації з липня 2019 року по вересень 2023 року.

До отримання посади голови ОВА, Кириленко працював військовим прокурором Ужгородського гарнізону Західного регіону України. На посаді Павло Кириленко пробув майже два роки, з вересня 2017 по 2019 рік. До того посадовець працював на різних посадах у прокуратурах Донеччини та Криму, а також в Офісі Генпрокурора. Має звання підполковника юстиції.

У 2019 році ЗМІ повідомили, що у Павла Кириленка є старший брат Євген, який перейшов на бік російських бойовиків та працює у так званих «правоохоронних органах» так званої «ЛНР». Того ж року виявилося, що на тимчасово окупованій території живуть і батьки Павла Кириленка.