Новий міністр оборони – Рустем Умєров: колишній народний депутат від «Голосу» і колишній голова Фонду держмайна

Верховна Рада на засіданні в середу, 6 вересня, призначила міністром оборони Рустема Умєрова. Він замінив на цій посаді Олексія Резнікова, який керував міністерством з листопада 2021 року, а 4 вересня подав заяву про відставку, яку Верховна Рада задовольнила напередодні.

За призначення Умєрова міністром оборони проголосували 338 народних депутатів, повідомив нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк. Призначення підтримали всі фракції.

Президента Володимира Зеленського на представленні Умєрова не було – замість нього цю роль виконав народний депутат Федір Веніславський. Водночас саме президент вніс кандидатуру Умєрова на посаду міністра оборони.

Ще задовго до призначення Умєрова Forbes писав, що на цю посаду Офіс президента шукає людину з незіпсованою репутацією, міжнародними звʼязками та добрими менеджерськими якостями. Джерела журналістів у Верховній Раді та Офісі президента зазначили, що саме менеджерські якості стали головною перевагою Умєрова. Крім того, у Фонді держмайна, яким він керував, не було корупційних скандалів.

Також Умєрова залучали до важливих для держави процесів – від роботи над початком зернового коридору до обміну полонених. «В організації обмінів полоненими його роль була однією з ключових, у тому числі мова йде й про повернення азовців та залучення до цього процесу президента Туреччини Реджепа Ердогана», – розповідав журналістам співрозмовник в оборонному комітеті парламенту.

Інші депутати розповідали про теплі стосунки Умєрова з очільниками країн арабського світу: «Його поважають у арабських країнах, він може легко домовитися про зустріч будь з ким», – казав про Умєрова один з керівників партії «Слуга народу».

Хто такий Рустем Умєров

Рустему Умєрову – 41 рік, він народився 19 квітня 1982 року в Самарканді (Узбекистан) у сім'ї вихідців з Криму. Етнічно є кримським татарином і сповідує іслам. Він є співзасновником цілої низки фондів і міжнародних організацій, повʼязаних із захистом кримських татар.

Умєров навчався в Кримській школі-інтернаті для обдарованих дітей при Міносвіти Криму, а також отримав стипендію за Програмою обміну майбутніх лідерів (FLEX) від США. Вищу освіту за спеціальностями бакалавра економіки та магістра фінансів отримав у Національній академії управління.

З 2004 по 2010 рік Умєров працював в компанії Lifecell, керуючи напрямами юридичної підтримки та логістики. Протягом 2010-2011 років обіймав посаду керівного директора в компанії ICG Investments, а протягом 2011-2013 років – ту ж посаду у компанії iCapital.

У 2013 році Умєров разом з братом Асланом Омєр Киримли заснував інвестиційну компанію ASTEM і благодійний фонд ASTEM Foundation. Фонд займається інвестиціями у сферах комунікацій, інформаційних технологій та інфраструктури, а також є одним із донорів програми Ukrainian Emerging Leaders Стенфордського університету (остання готує як лідерів українських політиків, юристів, соціальних підприємців, бізнесменів і лідерів ГО).

У 2019 році Рустем Умєров став народним депутатом, потрапивши до парламенту з партією «Голос». Після повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року Умєров увійшов до української делегації на переговорах з Росією. Також Умєров займався обміном полоненими, також брав участь у саміті щодо України, який пройшов у серпні 2023 року в Саудівській Аравії. 7 вересня 2022 року Умєров очолив Фонд держмайна.

У березні 2023 року Умєров супроводжував першу леді Олену Зеленську під час візиту до Обʼєднаних арабських еміратів (ОАЕ). У травні він супроводжував президента Володимира Зеленського під час візиту до Саудівської Аравії.