Олексій Резніков очолював Міністерство оборони з листопада 2021 року

Верховна Рада на засіданні у вівторок, 5 вересня, відправила у відставку міністра оборони Олексія Резнікова. За таке рішення проголосували 327 депутатів.

Резніков у момент голосування був присутній у парламентському залі. Міністр виступив зі звітом про роботу міністерства та відповідав на запитання парламентарів – про це свідчать відео, які опублікували народні депутати.

Нардеп Ярослав Железняк опублікував тезово заяви Резнікова перед голосуванням за його відставку:

військова допомога Україні досягла 100 млрд доларів;

за півроку зробили запаси 200 тис. бронежилетів, 150 тис. шоломів, доставили 1,5 млн одиниць зимової форми, 2 млн літньої форми;

на озброєння прийнято понад 200 зразків західної зброї;

«ми розбудили безпековий аспект в Євросоюзі. Ми донори європейської безпеки»;

час прийняття зброї в експлуатацію скоротився з 2-3 років до 3-4 тижнів;

прийнято в експлуатацію понад 30 моделей українських дронів;

не всі країни НАТО досягли того рівня, на якому ми зараз є;

на фініші реформа закупівель. Агенція з ресурсного забезпечення має показати результати у жовтні;

відбувається реформа ВЛК.

Олексій Резніков став міністром оборони в листопаді 2021 року, а до того очолював міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій та був віце-премʼєром. До посади в Кабміні Резніков вів юридичну діяльність, був представником у робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи.

Карʼєру розпочинав як співзасновник брокерської компанії, потім, у 2004, отримав адвокатську ліцензію. У 2008 році став депутатом Київської міської ради і після цього, у 2014, обрався ще раз. З червня 2014 був заступником міського голови – секретарем Київської міської ради.

З 2016 до 2018 був заступником голови КМДА, відповідав за організацію «Євробачення» та фінального матчу Ліги чемпіонів у Києві.

Заяву на звільнення Резніков написав у понеділок, 4 вересня – наступного дня після того, як про рішення замінити міністра оборони у вечірньому зверненні повідомив президент Володимир Зеленський. Президент сказав, що «міністерство потребує нових підходів та інших форматів взаємодії як із військовими, так і з суспільством в цілому». Наступним міністром має стати Рустем Умєров – екс-нардеп від «Голосу» та уже колишній очільник Фонду державного майна України.

Звільненню Резнікова передували декілька повʼязаних із міністерством оборони скандалів: перший – із закупівлею яєць по 17 гривень, а другий – із закупівлею літніх курток за ціною зимових. Водночас під час спілкування з депутатами перед голосуванням за його відставку Резніков назвав ці історії надуманими.

Голосування за нового міністра оборони відбудеться 6 вересня.