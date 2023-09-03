Чинний глава Фонду державного майна Рустем Умєров очолить Міністерство оборони України вже наступного тижня

Президент України Володимир Зеленський ввечері у неділю, 3 вересня, анонсував кадрові зміни у Міністерстві оборони України: замість Олексія Резнікова президент запропонує парламенту призначити на цю посаду Рустема Умєрова. Відповідне рішення президент озвучив у вечірньому відеозверненні.

«Я вирішив провести заміну міністра оборони України. Олексій Резніков пройшов ці більш ніж 550 днів повномасштабної війни. Вважаю, що Міністерство потребує нових підходів та інших форматів взаємодії як із військовими, так і з суспільством в цілому. Зараз очолити Міністерство має Рустем Умєров», – заявив президент.

За словами голови держави, «Верховна Рада України добре знає цю людину, і пан Умєров не потребує додаткових представлень».

«Очікую від парламенту підтримки цієї кандидатури», – заявив Зеленський.

Хто такий Рустем Умєров

41-річний Рустем Умєров народився в місті Самарканд тодішньої Узбецької РСР (нині Узбекистан). Він походить з родини кримських татар, яку в травні 1944 силоміць депортували з Алушти під час здійсненого сталінським режимом примусового виселення етнічного населення півострова.

Родина Рустема Умєрова – зокрема його батьки і старший брат – змогли повернутися в Крим лише під час процесу репатріації кримських татар на тлі розвалу СРСР, пише NV.ua​.

Він закінчив Кримську гімназію-інтернат для обдарованих дітей у Бахчисарайському районі, був стипендіатом Програми обміну майбутніх лідерів (Future Leaders Exchange Program, FLEX). Вищу освіту Умєров отримав в Національній академії управління в Києві (диплом бакалавра за спеціальністю «економіка», диплом магістра – за спеціальністю «фінанси»).

У 2004−2010 роках Рустем Умєров працював у компанії lifecell, де пройшов шлях від начальника управління до начальника департаменту. Також керував напрямами юридичної підтримки та логістики. У 2010−2013 роках був керуючим директором в компаніях ICG Investments та iCapital.

Згодом Умеров разом з братом Асланом Омєр Киримли почали самі займатися інвестиційною діяльністю, заснувавши інвесткомпанію ASTEM. У 2012 році Рустем Умєров також став співзасновником і членом правління Кримської міжнародної бізнес-асоціації. Протягом всіх цих років він продовжував докладати зусиль для збереження кримськотатарської культури та розширення можливостей її представників в Україні.

У 2014 році став співзасновником благодійного фонду Евкаф, який надавав допомогу в розвитку мусульманських громад та сприяв їх громадянській активності. Крім того, Рустем Умєров був делегатом Курултаю кримськотатарського народу п’ятого (2007 рік) і шостого (2012 рік) скликань.

З 2007 року — радник лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва, був його помічником-консультантом на громадських засадах у п’ятому, шостому, сьомому і восьмому скликаннях Ради.

У 2012 році також був довіреною особою кандидата в народні депутати в 10 окрузі в АР Крим Ахтема Чигойза.

Протягом багатьох років Рустем Умєров також був однією з ключових фігур в питаннях обміну кримських політв'язнів та військовополонених.

На парламентських виборах 2019 року Рустем Умєров був вперше обраний народним депутатом України від партії Голос (балотувався за № 18 у списку як безпартійний). У парламенті був членом груп дружби з міжпарламентських зв’язків з Ізраїлем, КНР, Великою Британією, США, Японією та Канадою. Крім того, він входив до групи з розробки державної стратегії деокупації Криму та Севастополю, яка була створена при РНБО

У серпні 2021 року Володимир Зеленський нагородив Рустема Умєрова орденом За заслуги ІІІ ступеня.

Навесні 2022 року Рустем Умєров, тоді ще нардеп, увійшов до складу делегації України, яка взяла участь у декількох раундах переговорів з Росією. Він був присутній як на перемовинах в Білорусі, так і на етапі переговорів у Стамбулі (29 березня 2022 року), де Україна вперше озвучила ініціативу щодо майбутніх гарантій безпеки/

Рустем Умєров був одним з тих, хто сприяв проведенню великого обміну полоненими у вересні 2022 року, коли Україна повернула 215 осіб, серед яких були 188 захисників Азовсталі та Маріуполя, включно з командирами Азову. Росії тоді передали 55 осіб включно з Віктором Медведчуком.

7 вересня 2022 року Верховна Рада призначила Рустема Умєрова новим головою Фонду державного майна України. Умєров називав головним пріоритетом залучення якомога більшої кількості інвестицій, а також ліквідації неліквідних підприємств. Влітку 2023 року Фонд держмайна під його керівництом розпочав приватизацію активів, вилучених у російських олігархів. Нині Рустем Умєров має власну родину, він одружений та виховує трьох дітей.