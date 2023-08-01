МЗС України закликало не спекулювати темою призначення послів. Таким чином, у відомстві відповіли на заяву народного депутата Олексія Гончаренка про те, що міністра оборони Олексія Резнікова нібито розглядають кандидатом на призначення послом України у Великій Британії.

Гончаренко заявив, що в Офісі Президента «вже давно думають» зняти Олексія Резнікова з посади очільника Міноборони і призначити його послом, хоча сам Резніков нібито дуже хотів перейти в Міністерство юстиції.

«В ОП вже дізнавались, як Резнікова сприймуть у Великій Британії. І отримали схвальну відповідь», – заявив Гончаренко.

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко відповів, що рішення про призначення послів України ухвалює президент за підсумками обговорення з міністром закордонних справ, а розгляд кандидатур триває.

«Закликаємо українських народних депутатів, зокрема Олексія Гончаренка, не займатися кадровими призначеннями у сфері зовнішньої політики, оскільки ця тематика не належить до їхньої фахової компетенції», – сказав він у коментарі агентству «Інтерфакс-Україна». Речник Міністерства оборони України Костянтин Жура зазначив, що міністерство «чутки не коментує».

Нагадаємо, 21 липня президент України Володимир Зеленський звільнив Вадима Пристайка з посади посла України у Великій Британії. Пристайко був призначений послом України у Великій Британії у липні 2020 року. До цього був міністром закордонних справ в уряді Олексія Гончарука. У травні 2019 року, після перемоги Зеленського на президентських виборах, призначений заступником голови Адміністрації президента, а 25 червня, після реорганізації адміністрації, переведений на посаду заступника керівника Офісу президента. Також він обіймав посаду голови місії України при НАТО.

До слова, перед прибуттям на саміт НАТО у Вільнюсі 11 липня Зеленський різко розкритикував країни Альянсу. Глава держави наголосив, що вони, за його словами, обговорюють формулювання щодо запрошення України, а не її членства, і пропонують «умови» для цього запрошення. Своєю чергою міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що Україні варто було б більше дякувати Заходу за зброю. Зеленський відреагував на ці слова, заявивши, що підтримка України — це необхідність.

«Нехай він напише мені, як мені потрібно подякувати, щоб ми повністю були вдячні… Можемо вранці прокидатися і особисто дякувати», – заявив він.

Пізніше Пристайко назвав «нездоровим сарказмом» таку заяву Зеленського. Та згодом уточнив, що Воллес міг би не виносити слова у публічний простір, а особисто поспілкуватися з ним.