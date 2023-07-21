Вадима Пристайка звільнено з посади посла України у Великій Британії

Президент України Володимир Зеленський звільнив Вадима Пристайка з посади посла України у Великій Британії. Відповідний указ опубліковано на сайті глави держави у п’ятницю, 21 липня.

Згідно з текстом указу, Пристайка звільняють із посади надзвичайного і повноважного посла України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії та з посади постійного представника при Міжнародній морській організації (IMO) за сумісництвом. Причини такого рішення поки невідомі.

Пристайко був призначений послом України у Великій Британії у липні 2020 року. До цього був міністром закордонних справ в уряді Олексія Гончарука. У травні 2019 року, після перемоги Зеленського на президентських виборах, призначений заступником голови Адміністрації президента, а 25 червня, після реорганізації адміністрації, переведений на посаду заступника керівника Офісу президента. Також він обіймав посаду голови місії України при НАТО.

До слова, перед прибуттям на саміт НАТО у Вільнюсі 11 липня Зеленський різко розкритикував країни Альянсу. Глава держави наголосив, що вони, за його словами, обговорюють формулювання щодо запрошення України, а не її членства, і пропонують «умови» для цього запрошення. Своєю чергою міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що Україні варто було б більше дякувати Заходу за зброю. Зеленський відреагував на ці слова, заявивши, що підтримка України — це необхідність.

«Нехай він напише мені, як мені потрібно подякувати, щоб ми повністю були вдячні… Можемо вранці прокидатися і особисто дякувати», – заявив він.

Пізніше Пристайко назвав «нездоровим сарказмом» таку заяву Зеленського. Та згодом уточнив, що Воллес міг би не виносити слова у публічний простір, а особисто поспілкуватися з ним.