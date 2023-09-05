Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що корупція в Україні чинить значний вплив на країни Заходу під час ухвалення рішень про постачання зброї Києву. Про це він заявив у ефірі литовської державної телерадіокомпанії LRT ввечері в понеділок, 4 вересня.

«Це важлива причина. Це дуже важлива причина. Оскільки ті держави, які надають підтримку Україні, є демократичними державами, значить, вони повинні враховувати настрої свого суспільства і думку виборців», – сказав Науседа.

«Уявіть, що виборці в тій чи іншій державі бачать, що в країні, на яку спрямована допомога, відбуваються дуже помітні корупційні скандали. Це величезний удар по репутації цієї держави», – додав він.

Свої коментарі Науседа озвучив після того, як президент України Володимир Зеленський у неділю ухвалив рішення замінити міністра оборони Олексія резнікова на Рустема Умєрова, який з минулого року очолював Фонд держмайна. Хоча Зеленський у своїй заяві не згадав корупцію, останнім часом у Міністерстві оборони України розпочалися розслідування щодо зловживань і хабарництва під час закупівель зброї, одягу та продуктів харчування для військових.

Водночас Науседа не вважає, що цей факт став причиною затримки поставок американських винищувачів F-16. «Іноді справи пов'язані ще й із тим, що одна справа ухвалити рішення, інша справа – реалізувати це рішення», – сказав литовський президент.

Раніше міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас заявив, що наступнику Олексія Резнікова на посаді міністра оборони України потрібно буде докласти зусиль для налагодження відносин із західними лідерами.

Литва підтримує Україну від початку повномасштабної війни, надаючи їй зброю та гуманітарну допомогу. Разом з іншими балтійськими країнами Литва також лобіює вступ України до ЄС і НАТО.