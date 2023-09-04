Міністерство оборони витратило 650 мільйонів гривень на низькоякісні розвідувальні безпілотники HAWK, які виготовляє українська фірма, пов’язана з колишнім народним депутатом від «Блоку Петра Порошенка» Бориславом Розенблатом. Про це йдеться в журналістському розслідуванні від Bihus.Info, опублікованому в понеділок, 4 вересня.

Як з’ясували журналісти, на випробуваннях два дрони HAWK компанії «Українські авіаційні системи» не злетіли, а з одним, що злетів, на висоті 287 метрів, зник зв'язок. При цьому БПЛА не тестували на максимумі потужностей і в умовах, коли діють системи радіоелектронної боротьби.

Як йдеться в розслідуванні, у серпні 2023 року українські захисники мали отримати 55 дронів HAWK від компанії «Українські авіаційні системи», частку в якій має дружина колишнього народного депутата Борислава Розенблата. За них Міноборони України сплатило 650 млн гривень авансом. Загальна сума контракту Міністерства оборони з цією компанією становила 807 млн грн. Однак у день передачі 55 комплексів – кожен з яких коштує понад 14,5 млн грн – виробник привіз тільки 4. Але 3 з них не були прийняті: два не злетіли, ще в одного виникли складнощі з передачею картинки. У загальному підсумку, з 55 був прийнятий тільки один. Комплекс справляв враження недопрацьованого. І в Міноборони погодилися відтермінувати дедлайн до жовтня.

Розенблат був присутній на випробуваннях, але переконував, що військовослужбовцям передали навчальні дрони, але на бойових завданнях у розпорядженні військових будуть цілком функціональні системи.

Під час тестування він визнав, що безпілотник ще, по суті, сирий, але пообіцяв, що після випробувань пілоти поїдуть із доопрацьованими системами. Зрештою, пілоти поїхали з навчань без дронів.

Зауважимо, що окрім дружини Розенблата, частку в «Українських авіаційних системах» також має давній бізнес-партнер родини депутата Костянтин Пожидаєв, а також громадянин Молдови. Водночас журналісти наголосили на тому, що Розенблат завжди позиціював цю компанію як «своє дітище».

За місяць до підписання великого контракту з Міноборони між Розенблатом і Пожидаєвим виник корпоративний конфлікт, унаслідок якого виробничі потужності залишилися під контролем Пожидаєва, а юритичні – у родини Розенблата. Пожидаєв звинуватив Розенблата в тому, що той підробив його підпис при підписанні додаткової угоди з Міноборони, яка містила корупційні ризики і стосувалася контракту, за яким Міноборони й «Українські авіаційні системи» судилися три роки.

Журналісти звернули увагу на те, що проблеми у відносинах Міноборони й «Українських авіаційних систем» були і в 2019 році, коли компанія не виконала умови контракту. Саме в цій справі три роки тривали суди.

Нагадаємо, у 2017 році Розенблату повідомили про підозру в отриманні хабара на суму 285 тис. доларів за сприяння в отриманні ліцензії на користування надрами з метою видобувати й експортувати бурштин із Житомирської області. Представник фірми, з якою Розенблат вів перемовини, виявився спецагентом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Деталі цієї справи тоді публікувало НАБУ.