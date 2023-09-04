Заяву міністр оборони подав 4 вересня голові парламенту Руслану Стефанчуку

Міністр оборони України Олексій Резніков оголосив, що подав заяву про відставку до голови Верховної Ради Руслана Стефанчука. Про це він заявив у понеділок, 4 вересня.

Ввечері 3 вересня президент Володимир Зеленський анонсував відставку Олексія Резнікова. На посаду міністра оборони Володимир Зеленський запропонував Рустема Умєрова.

«На виконання рішення президента України Володимира Зеленського подав до Верховної Ради України заяву про відставку. До звіту готовий. Тримаймо стрій», – повідомив Олексій Резніков.

Заява Олексія Резнікова про відставку

У заяві на звільнення Олексій Резніков підкреслив, що за 22 місяці його роботи було виконано ключові завдання, які було визначено під час початку його роботи на посаді. Які саме завдання виконано, міністр не уточнив.

Олексій Резніков також подякував Кабміну за довіру та підтримку. Він додав, що заяву на звільнення подано і Володимиру Зеленському.

Нагадаємо, 10 серпня журналіст Юрій Ніколов з посиланням на джерела на митниці повідомив, що Міноборони закупило у турецької компанії 233 тис. зимових курток за 20 млн доларів. Митні документи однієї з партій показали: вартість партії дорогою з Туреччини в Україну зросла втричі. До того ж з огляду на вагу курток, вони були легкі, а не зимові. За даними журналістів видання «Українська правда» та Центру протидії корупції, цими за купівлями займався племінник народного депутата Олександр Касай.

Олексій Резніков відреагував на звинувачення журналістів та запропонував їм парі. За його словами, якщо підтвердиться схема закупівлі літніх курток для ЗСУ, то він піде у відставку. Проте якщо куртки будуть зимовими, то нардепка Анастасія Радіна має скласти мандат, а журналіст «Української правди» Михайло Ткач – піти з видання і на 3 роки припинити займатися журналістикою. Зокрема, Ткач порадив Резнікову укладати не парі, а договори про закупівлі за ринковими цінами та не з родичами «Слуг народу». Окрім того, журналіст також пригадав Резнікову «яєчний скандал».

Зазначимо, через скандал із закупівлями харчів до ЗСУ за втричі завищеними цінами, з посади пішов заступник Резнікова В’ячеслав Шаповалов, який відповідав за тилове забезпечення ЗСУ. Олексій Резніков також ризикував втратити посаду, проте залишився міністром оборони.

Імовірно, посаду Олексія Резнікова обійме 41-річний Рустем Умєров, бізнесмен та політик кримськотатарського походження. За даними депутата від фракції «Голос» Ярослава Железняка, Рустем Умєров вже подав заяву на відставку з поста голови ФДМУ.

Заява про відставку з поста голови ФДМУ Рустема Умєрова

Протягом багатьох років Рустем Умєров був однією з ключових фігур в питаннях обміну кримських політв'язнів та військовополонених, був обраним народним депутатом з 2019 року.

Увійшов до складу делегації України, яка взяла участь у декількох раундах переговорів з Росією. Він був присутній як на перемовинах в Білорусі, так і на етапі переговорів у Стамбулі (29 березня 2022 року), де Україна вперше озвучила ініціативу щодо майбутніх гарантій безпеки.

З вересня 2022 року обіймає посаду голови Фонду держмайна України. Влітку 2023 року Фонд держмайна під його керівництвом розпочав приватизацію активів, вилучених у російських олігархів.