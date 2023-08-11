Новий скандал в Міноборони: куртки для ЗСУ закупали по завищених цінах

Міністерство оборони України уклало контракт із турецькою фірмою на постачання зимового одягу для військових восени 2022 року. Дорогою між митницями замовлені куртки з «камуфляжних» стали «зимовими повітрозахисними» та втричі здорожчали, йдеться у розслідуванні ZN.ua.

Журналісти стверджують, що отримали у розпорядження пакет супровідних документів на одну з партій товару від турецької фірми Vector avia hava araçlari, з якою Міноборони уклало угоду. З документів випливає, що 4900 курток (і штанів), які в одному документі вказуються загальною вартістю 142 тис. доларів, згодом зазначаються з ціною 421 тис. доларів. Ціна за «камуфляжні» куртки з 29 доларів за штуку зросла до 86 доларів за «зимові повітрозахисні» куртки.

Видання заявляє, що турецька Vector avia hava araçlari належить українцю Роману Плетньову із Запоріжжя. У судовому реєстрі є дані про кримінальне провадження щодо цього одягу. В ухвалі Голосіївського райсуду зазначається: директор турецької фірми поставив вітровологозахисні зимові куртки та штани, які не відповідали ні технічним умовам, ні технічному опису до договору. Київський науково-дослідний інститут судових експертиз зробив висновок, що їх не можна використовувати за цільовим призначенням.

За даними видання, яке посилається на «офіцерів із митного фронту України», ця фірма лише у жовтні-грудні ввезла до України з Туреччини 233 тис. курток на 20 млн доларів і 202 тис. штанів на 13 млн доларів.

Як зазначає ZN.ua, зимовий одяг, який їхав в Україну за іншим договором, перетинав кордон у Молдові з документами за 27500 доларів за партію, а кордон в Україні — вже за 367 500 доларів. Ба більше, журналісти знайшли куртки з цієї партії, виставлені на продаж на OLX.

Журналісти заявляють, що Міноборони також утридорога купувало шоломи для бійців. Причому товар, який за документами значився як шоломи PASGT виробництва США з рівнем захисту NIJ ІІІА, виявився шоломами з нижчим рівнем захисту — NIJ 2.

Окрім того, у розпорядженні видання опинилася копія контракту на закупівлю сухпайків минулої весни. Тоді Міноборони замовило у київської фірми ТОВ «Танос Технолоджи» один мільйон вегетаріанських сухпайків із Туреччини на 430 млн грн. У початковій версії був підігрівач їжі, але він зник, а натомість до складу сухпайка внесли курячий паштет. Видання підрахувало, що на курячий паштет, печиво, каву у стіках та одноразовий посуд, які додали, припадало 248 гривень. Це дорожче, ніж у магазинах.

Наразі Міністерство оборони України публічно не реагувало на це розслідування.