За хабар обвинувачений планував підкупити посадовців та депутатів селищної ради

Депутата районної ради Одещини засудили на п’ять років позбавлення волі з конфіксацією всього майна за спробу передати 450 тис. доларів хабаря за виділення землі під забудову. Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури 12 серпня.

За версією слідства, депутат райради намагався підкупити посадовців та депутатів однієї з селищних рад Одеської області за розв’язання питання про виділення земельних ділянок в області для забудови.

Посадовця визнали винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 369, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 190 КК України. Зокрема, йому інкримінували підбурювання до надання неправомірної вигоди та шахрайство.

Вирок суду набирає законної сили через 30 днів із дня проголошення, якщо його не буде оскаржено в апеляційному порядку.