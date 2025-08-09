Посадовиця Одеської митниці вимагала хабар у представника компаній

Посадовицю Одеської митниці Державної митної служби України викрили на хабарництві. Про це у суботу, 9 серпня, повідомили в Офісі генерального прокурора.

За даними слідчих, жінка вимагала та отримала від представника двох компаній понад 270 тис. грн. В обмін на гроші працівниця митниці пообіцяла не нараховувати максимальні штрафи за порушення митного законодавства.

У четвер, 7 серпня, жінці оголосили підозру в одержання неправомірної вигоди, поєднане з її вимаганням (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України). Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – ув'язнення строком до трьох років. Наступного дня, 8 серпня, суд обрав для підозрюваної запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави – 787 тис. грн.

«Одеська митниця наголошує, що рішуче реагує на будь-які прояви корупції з боку посадових осіб та на системній основі співпрацює з правоохоронними органами задля викорінення корупційних проявів», – прокоментували подію в Одеській митниці.

Нагадаємо, 4 серпня Держмитслужба повідомила про відсторонення від посади керівника Енергетичної митниці Анатолія Комара. За кілька днів до цього «Радіо Свобода» опублікувала журналістське розслідування, у якому йшлося про те, що родина топпосадовця володіє елітною нерухомістю загальною вартістю понад 70 млн грн.