Агросектор України пішов у мінус

В Україні за січень – листопад обсяги виробництва сільськогосподарської продукції скоротилися на 6,6% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Про це повідомила Державна служба статистики.

За даними відомства, індекс сільськогосподарської продукції за 11 місяців 2025 року становив 93,4%. Виробництво продукції рослинництва знизилося до 92,7%, тоді як у тваринництві показник склав 96,2%.

У сільськогосподарських підприємствах індекс виробництва становив 93,2%. Зокрема, у рослинництві він знизився до 92,0%, тоді як тваринництво зберегло відносно стабільну динаміку. У господарствах населення загальний показник склав 93,7%: у рослинництві – 94,8%, у тваринництві – 90,4%.

Найбільше падіння виробництва зафіксували у Донецькій області – індекс становив 57,4% до рівня минулого року. Значне скорочення також відбулося у Херсонській (70,1%) та Дніпропетровській (79,3%) областях.

Водночас окремі регіони продемонстрували зростання. Зокрема, у Чернігівській області індекс виробництва сільськогосподарської продукції сягнув 102,2%, у Вінницькій – 101,6%.

До слова, у вересні Мінекономіки вшосте з початку 2025 року оновило перелік вітчизняної техніки та обладнання для АПК, вартість яких частково компенсується державою. Зауважимо, що держава компенсує 25% вартості (без ПДВ) української сільськогосподарської техніки та обладнання з рівнем локалізації не менше 60%. Для окремих категорій, зокрема комбайнів, тракторів, самохідних обприскувачів і зерновозів – передбачені спеціальні умови. Програма діє в межах державної політики підтримки вітчизняних виробників «Зроблено в Україні».