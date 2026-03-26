Американська торговельна палата підбила підсумки дії експортного мита на сою та ріпак

Українські аграрії втратили близько 200 млн доларів через запровадження експортних мит на сою та ріпак. Окрім того, валютні надходження від експорту олійних за пів року дії мит скоротилися майже на 1 млрд доларів. Про це розповіли представники Американської торговельної палати (АТП) на зустрічі з медіа 25 березня, інформують Latifundist та «Forbes Україна».

Згідно з оцінками АТП, фермери недоотримали близько 130 млн доларів через зниження внутрішніх цін – продукцію доводилося продавати дешевше приблизно на 7% від світових рівнів. Це насамперед вдарило по малих і середніх виробниках, які не мають змоги експортувати самостійно та змушені працювати через посередників . Ще частину коштів аграрії фактично втратили саме через експортне мито – близько 50 млн доларів пішло в держбюджет.

«Тому загалом український товаровиробник втрачає близько 200 млн доларів», – повідомили представники Торговельної палати.

Крім цього, скоротився приплив валюти від експорту. За шість місяців він зменшився на майже 1 млрд доларів. Найбільше падіння зафіксовано по ріпаку (мінус 400 млн доларів), сої (мінус 240 млн доларів) та соняшнику (мінус 345 млн доларів) .

«Ті, хто пролобіював цей закон, практично вибили нас з ринку ріпаку Європейського Союзу, тому що ми стали неконкурентноздатні через ці експортні податки», – наголосили в АТП. За прогнозами, мито на сою та ріпак призведе до скорочення посівних площ під соєю близько на 30% під час весняної посівної у 2026-му.

Як писав ZAXID.NET, улітку 2025 року Україна запровадила експортне мито на соєві боби та насіння ріпаку в розмірі 10%. Відповідні зміни до законодавства спочатку ухвалив парламент, а потім підписав президент.

Прихильники змін стверджували, що запровадження мита в 10% на вивезення сировини дозволить збільшити її переробку всередині країни. Такої думки дотримувався, зокрема, голова профільного комітету ВРУ Данило Гетманцев.

На ініціативу депутатів негативно відреагували низка бізнес-асоціацій та експертів, а також представників бізнесу.

Центр досліджень продовольства та землекористування Київської школи економіки перед ухваленням закону провів дослідження, яке показало, що держава «втратить від запровадження мита, попри додаткові надходження до бюджету та вигоди переробників». Економісти стверджували, що виграш переробників й бюджету у сумі будуть меншими, ніж збиток агровиробників. Втрати від мит на сою та ріпак тоді в КШЕ оцінювали у 280 – 670 млн грн.