Верховна Рада у середу, 16 липня, проголосувала за введення експортного мита на соєві боби та насіння ріпаку в розмірі 10%. Його внесли поправкою до непов’язаного законопроєкту №13157 («Про інтегроване запобігання та контроль промислового забруднення»).

Сільськогосподарські товаровиробники й кооперативи, які вирощують власну продукцію, звільняються від сплати експортного мита.

Гроші, отримані від мита, скеровуватимуть до Державного фонду підтримки сільськогосподарських товаровиробників. Кабінету міністрів доручили протягом трьох місяців подати законопроєкт про його створення.

Ухвалення поправок відбулося із скандалом. Народні депутати Олексій Гончаренко та голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев влаштували штовханину в парламенті. Це сталося після того, як Гончаренко заявив, що заблокує трибуну через порушення регламенту під час голосування за «соєво-ріпакові» правки.

У червні 2025 року депутати намагалися ухвалити ці правки в іншому законопроєкті, але тоді їм забракло голосів, пише Liga.net. Ініціатори правки вважають, що запровадження мита в 10% на вивезення сировини дозволить збільшити її перероблювання всередині країни. Голова податкового комітету Данило Гетманцев стверджує, що мета нового мита – повторити успішну історію з соняшниковою олією.

«У 1999 році було прийнято рішення, яким ввели додаткове мито на експорт соняшника, і зараз ми виробляємо в 10 разів більше, ніж у 1999 році, і є №1 у світі з експорту олії. Така сама ситуація буде і з ріпаком і соєю», – сказав депутат. Він припустив, що кампанію проти експортного мита лобіюють великі трейдери, «зацікавлені в тому, щоб ми були сировинним придатком Європи та інших країн».

Натомість як стверджує голова Центру досліджень продовольства та землекористування Київської школи економіки, аграрний експерт Олег Нів’євський, Україна як держава «втратить від запровадження мита, попри додаткові надходження до бюджету та вигоди переробників».

Згідно з його розрахунками (модель часткової рівноваги), виграші переробки й бюджету не перекривають втрат агровиробників. Окрім того мита призведуть до того, що буде менше сівби та вирощування сої та ріпаку в Україні, сільгоспвиробники переходитимуть на інші культури. Менше сої і ріпаку – менше експорту, відповідно менше валютної виручки, стверджує Нів’євський.

У цифрах це від 280 до 670 млн грн втрат для держави, порахував експерт.

Сайт аграрних новин «АгроПоліт» повідомляв із посиланням на власні джерела, що «соєво-ріпакову» поправку активно лобіює так звана депутатська група агробізнесмена Андрія Веревського» (власник агрохолдингу Kernel).

У 2017 році Верховна Рада вже ухвалювала схожі «соєві правки». Тоді скасували відшкодування ПДВ під час експорту соєвих бобів для компаній, які не є виробниками цієї продукції, тобто трейдерів. Декларованою метою правок було стимулювання перероблювання сої та ріпаку всередині країни, щоб збільшити експорт продукції з більшою доданою вартістю (олія, шрот), а не сировини. Через негативні наслідки та дискримінаційний характер ці правки згодом скасували, повідомив сайт Liga.net.