На український ріпак діє ембарго

Польські виробники олії різко відреагували на рішення влади заборонити імпорт українського ріпаку, назвавши його необґрунтованим на фоні дефіциту сировини. Адам Стемпень, генеральний директор Польської асоціації виробників олії, в інтерв’ю farmer.pl зазначив, що польська олійна галузь перебуває в доброму стані, але внутрішня пропозиція насіння не покриває виробничих потужностей підприємств.

«Диверсифікація щодо української сировини була б бажаною, щоб уникнути дефіциту», – наголосив Стемпень. Він також зауважив, що запроваджене ембарго не має економічного обґрунтування, адже ризиків від використання українського ріпаку для покриття дефіциту немає.

Крім того, українські митні обмеження на сою та ріпак можуть ускладнити роботу польських виробників, особливо з огляду на амбіції України щодо експорту олії в Європу. Адам Стемпень також звернув увагу на ризики для виробництва високобілкових кормів у Польщі через дефіцит соєвого шроту, де ріпак відіграє важливу роль. За його словами, політичні обмеження та заборони на імпорт української сировини шкодять місцевому ринку.

Він прогнозує можливе зниження якості та обсягів врожаю ріпаку, що може вплинути на переробні можливості польських підприємств. Водночас Польща планує зберегти заборону на імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику з України, попри зміни правил ЄС щодо торгівлі.

Що відомо про ембарго на експорт агропродукції?

Польща запровадила заборону на імпорт низки українських сільськогосподарських товарів, серед яких пшениця, кукурудза, ріпак та насіння соняшнику ще у 2023 році, а у 2025-му Польща зберегла безстрокову заборону після оновлення торгівельної угоди між ЄС та Україною. Рішення обґрунтували тим, що це має захистити внутрішніх виробників та стабілізувати місцевий ринок.

Заборона діє лише на сировину – насіння ріпаку, соняшнику та інші культури, але не стосується готової олії, що дозволяє частково імпортувати готову продукцію з України.

До слова, у 2025 році польські аграрії зібрали врожай ріпаку на рівні близько 3,6 мільйона тонн, що на 11% більше, ніж у 2024 році, попри весняні заморозки. Площа посівів збільшилася до понад 1,1 мільйона гектарів, а середня врожайність склала близько 3,3 т/га, що перевищує еталонну врожайність кращих сортів. Ріпак у Польщі займає третє місце за площею після озимої пшениці та ячменю, пише AgroNews.

В Україні у 2025 році площі посівів ріпаку склали близько 1,2 мільйона гектарів. Як писав ZAXID.NET, врожайність виявилася нижчою через несприятливі погодні умови, зокрема весняні заморозки та посуху на окремих регіонах.