Сівбу посівних завершено

Українські аграрії засіяли 6,2 мільйона гектарів озимих культур, що становить 94,5% від запланованих площ. Про це повідомили у Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства станом на 11 листопада.

Найбільші посівні площі займає озима пшениця – 4,5 млн га, далі – озимий ячмінь (544,2 тис. га), ріпак (1,1 млн га) та жито (66,1 тис. га).

Лідерами за темпами посіву зернових стали: Одеська, Дніпропетровська та Миколаївська області. Ба більше, у шести регіонах, а саме – Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Полтавській, Рівненській та Чернігівській – сівбу завершили повністю.

Найбільше озимого ріпаку цьогоріч посіяли в Одеській, Вінницькій і Миколаївській областях. Загалом 14 регіонів уже завершили посівну кампанію.

До слова, Насіннєва організація України прогнозувала, що у 2026 році площа озимих культур становитиме 5,42 млн га, що на 4% менше, ніж торік.