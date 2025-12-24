Імпорт свинини в Україну виріс

У січні – листопаді 2025 року Україна імпортувала 28,4 тис. тонн свинини, що у 12,9 раза більше, ніж за аналогічний період 2024 року, про це свідчать дані Державної митної служби.

У грошовому еквіваленті імпорт зріс до 70,8 млн доларів – також майже у 13 разів. Основними постачальниками свинини в Україну були Данія (57,9%), Польща (19%) та Нідерланди (7,9%).

Водночас експорт української свинини у січні – листопаді знизився на 21,4% – до 2,2 тис. тонн, а вартість експорту скоротилася на 4,3%, до 6,6 млн доларів. Головними покупцями вітчизняної свинини залишаються ОАЕ (33,9%), Гонконг (16,9%) та Бахрейн (16,6%).

Для порівняння, у січні – жовтні 2025 року Україна імпортувала 24,3 тис. тонн свинини на суму 61,554 млн доларів, що в 11,5 раза більше, ніж минулого року. У серпні в країну ввезли 4,6 тис. тонн свіжої та мороженої свинини, що на 48% більше, ніж у липні, а загальний імпорт за січень – серпень сягнув 14,9 тис. тонн – найвищий показник з 2022 року.

Чому збільшились обсяги імпорту свинини?

Імпорт свинини в Україну у 2025 році різко зріс через збіг факторів: слабшу внутрішню пропозицію та високі ціни на українську свинину, пояснили в Асоціації «Свинарі України». Також цьому посприяло вичерпання квот безмитного ввезення свинини з ЄС, а тому деякі оператори закуповували м’ясо наперед, до підвищення тарифів на імпорт. Також вплинуло і зниження середньої митної вартості імпортованої свинини у вересні до 2,56 долара за кілограм, що зробило зовнішнє м’ясо більш доступним.

Водночас за даними аналітиків, навіть при рекордних за останні роки обсягах імпорту більшість свинини на українському ринку все ще походить від вітчизняних виробників.

До слова, в Україні значно подорожчало сало, у річному вимірі вартість продукту піднялася на 26,2%. Основною причиною цієї тенденції є дефіцит свиней, який виник, зокрема через війну.

ZAXID.NET також писав, що Україна збільшила експорт великої рогатої худоби (ВРХ) живою вагою та яловичини у листопаді. Це пов’язано з високими цінами на зовнішніх ринках та обмеженою пропозицією товару на світовому ринку.