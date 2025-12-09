Ціни на сало зросли

Ціни на сало в Україні продовжують демонструвати високий темп зростання: у річному вимірі вартість продукту піднялася на 26,2%, повідомляє Agronews. За даними експертів, середня ціна кілограма сала у жовтні становила 206,81 грн, що на 6,6% більше, ніж у вересні (194,04 грн/кг). Порівняно з жовтнем 2024 року ціна зросла майже на чверть, адже минулого року кіло сала можна було купити за 163,89 грн.

Найдешевші сорти сала у магазинах наразі коштують 150-200 грн/кг, тоді як продукція преміумсегмента може доходити до 600-700 грн/кг.

Експерти називають кілька причин стрімкого зростання цін. Основною є дефіцит свиней, що значною мірою спричинений війною. Крім того, вплинуло і подорожчання утримання тварин, зокрема ціни на корми і енергію зросли, це теж підвищує собівартість продуктів тваринництва. Додатковим фактором є спалахи африканської чуми свиней, які періодично фіксують у різних регіонах України.

До слова, складна ситуація наразі й на українському ринку вершкового масла. Після активного експорту влітку склади виробників переповнилися нереалізованою продукцією, а внутрішній попит помітно впав.

Стабільно реалізувати продукцію вдається переважно тим виробникам, які готові суттєво знижувати ціни, що часто робить виробництво збитковим, особливо для компаній, які працюють одночасно із сухим знежиреним молоком або казеїном. Відтак, як писав ZAXID.NET, деякі виробники вимушені були призупинити виробництво вершкового масла.