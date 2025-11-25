Україна нарощує експорт яловичини

У світі виник дефіцит яловичини, який сприяє підвищенню цін на м’ясо та живу худобу, а також стимулює експортні поставки. Брак червоного м’яса може зберігатися щонайменше у середньостроковій перспективі, пише agronews.ua.

За даними Держмитслужби, в Україні в жовтні 2025 року обсяг експорту живої худоби сягнув 1,65 тис. тонн, що на 197% більше, ніж у вересні, хоча й на 31% менше, ніж у жовтні 2024-го. Експортна виручка становила 5,39 млн доларів – майже у сім разів більше порівняно з попереднім місяцем. У січні-жовтні Україна експортувала 14,94 тис. тонн великої рогатої худоби (ВРХ) (+16%) на 34,61 млн доларів (+42%). Основні напрямки: Ліван (84%), Казахстан (9%) і Лівія (6,4%).

Суттєве зростання відбулось і в сегменті свіжої та охолодженої яловичини. У жовтні поставки становили 251 тонн, що на 141% більше, ніж у вересні, та у 417 разів більше, ніж за аналогічний місяць 2024 року.

Усього за десять місяців року експорт охолодженої яловичини склав 475 тонн (-46%) на 3,19 млн доларів. Головні покупці – Туреччина, Грузія, Йорданія, Азербайджан та Молдова.

Заморожена яловичина також утримує стабільний попит. У жовтні Україна відвантажила 1,53 тис. тонн, що на 30% більше місяць до місяця. За січень-жовтень експорт сягнув 15,33 тис. тонн (+4%) на суму 64 млн доларів (+8%). Основні ринки – Азербайджан, Китай, Узбекистан, Казахстан і Молдова.

Аналітик Георгій Кухалейшвілі пояснив, що попит на яловичину у світі стабільно перевищує пропозицію, це стимулює українських виробників нарощувати експорт. Тож, імовірно, дефіцит м’яса збережеться ще кілька років. Низькі обсяги виробництва у США та Китаї змушують ці країни збільшувати закупівлі, тоді як в Австралії і Бразилії експорт зростає, але забезпечити глобальні потреби все ще складно.

Імпорт яловичини в Україну залишається низьким. У жовтні ввезено лише 42 тонн ВРХ, а також 14 тонн охолодженої та 90 тонн мороженої яловичини. За десять місяців імпорт живої худоби зріс до 554 тонн, тоді як поставки охолодженої та мороженої яловичини скоротилися на 3% і 45% відповідно.