Світовий ринок томатного пюре у кризі

Китай, який є найбільшим у світі виробником томатного пюре, зараз має велику проблему. Його продажі в Італії – одного з головних покупців – цьогоріч сильно впали. Як наслідок, на складах Китаю накопичилися величезні запаси томатного концентрату, які дешевшають і втрачають цінність, пише Financial Times.

Чому впав попит в Італії

Італія, хоч і відома своєю томатною кухнею, довгий час купувала китайське пюре для консервної промисловості. Там змішували китайський концентрат із місцевими томатами, щоб робити соуси та консерви для всієї Європи. Однак ця відпрацьована схема дала збій.

Попит впав через кілька причин:

італійці почали більше цікавитися, звідки продукт походить;

уряд посилив перевірки і звертає увагу на умови виробництва в Китаї;

дешеве китайське пюре тисне на місцевих виробників і знижує ціни.

«Люди та ресторани ставлять більше запитань про походження продукту, і магазини не хочуть ризикувати репутацією», – зауважив італійський дистриб’ютор.

Крім того, подорожчала доставка, і Китай втратив свою перевагу на світовому ринку. Те, що раніше приносило сотні мільйонів доларів, зараз просто зникло.

Гори пюре на складах Китаю

Через зменшення експорту в Італію на складах Китаю накопичилися великі запаси томатного концентрату. Китайські заводи намагаються продати його в Африку, на Близький Схід або до Південної Америки, але ці ринки не можуть купити так багато. Більшість концентрату призначена для великих фабрик та харчових сервісів, тому продати його складно, а ціни падають.

Європейські країни тепер більше контролюють постачання і намагаються купувати локальні продукти. Південні країни, які виробляють томати, намагаються зайняти ринок Китаю.

Річ у тім, що Брюссель посилив правила щодо етики та екології, а це значно ускладнює роботу китайським експортерам. Ба більше, Іспанія та Португалія хочуть ще жорсткіших правил щодо маркування продуктів, аби покупці точно знали, звідки пюре. Якщо їх ухвалять, китайське пюре і далі втрачатиме позиції в Європі.

Для Китаю ця криза не тільки економічна, а й стратегічна. Томатне пюре – один із найпоширеніших продуктів у світі, який використовують у готових стравах та соусах. Китай контролював цей ринок, а тепер він втрачає вплив і змушений знижувати ціни. Реалізувати надлишок пюре навряд чи швидко вдасться. Ситуація є яскравим прикладом того, як навіть звичайні продукти можуть мати значний вплив у світовому бізнесі.