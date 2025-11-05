Чому українське масло стає дефіцитним

Через збитковість виробництва деякі українські заводи вже скоротили або тимчасово призупинили випуск масла, повідомляє аналітичне агентство «Інфагро».

Обсяги виробництва в жовтні виявилися нижчими, ніж торік, що стало першим подібним випадком за останні роки. Аналітики вважають, що стабільно продавати продукцію можуть переважно ті компанії, які готові суттєво знижувати ціни, часто через брак оборотних коштів.

Ціни на сировину високі

Ситуація на ринку ускладнюється через високі закупівельні ціни на молоко. Для більшості підприємств поточні ціни є збитковими, особливо для тих, хто виробляє масло разом із сухим знежиреним молоком або казеїном.

Наприкінці жовтня було зафіксоване здешевлення блочного масла, тоді як виробники фасованої продукції поки зберігають дещо вищі ціни.

«Конкуренція загострюється, і компанії вимушені проводити акційні знижки, що ще більше зменшує прибуток», – повідомили аналітики.

Проблеми з експортом

Експорт українського масла також ускладнений. Частина підприємств знижує ціни, щоб залишитися на зовнішніх ринках, зокрема в Молдові. Попит на Кавказі залишається, але обсяги продажів там обмежені.

Нові безмитні квоти до ЄС не принесли очікуваного підвищення продажів. За словами експертів, європейські трейдери пропонують нижчі ціни, які не покривають собівартість виробництва.