Спершу завод оцінювали в 12,9 млн злотих, але продали за 5,8 млн злотих

Український виробник морозива «Три Ведмеді», який два роки тому придбав у польському місті Каліш завод Calfrost у складі компанії Nordis, продав завод підприємцю Яну Подласінському. Новий власник заявив, що після підписання угоди попередні власники пошкодили виробниче приміщення.

Як повідомляє польське медіа money.pl, новим власником занедбаного підприємства став Ян Подласінський. Бізнесмен володіє двома готелями, транспортною компанією та інвестує у нерухомість у різних регіонах Польщі.

За словами нового власника, після огляду заводу та підписання попереднього договору українська компанія, яка на той момент володіла Calfrost, уклала окрему угоду з іншою фірмою – на демонтаж і вивезення холодильного обладнання. Про це Подласінський дізнався випадково.

«Вперше бачу щось подібне. Я маю близько двадцяти укладених угод і ніколи не зустрічався з тим, щоб після огляду будівлі її почали розбирати чи руйнувати. Це перший такий випадок у моїй практиці», – прокоментував Ян Подласінський.

Завод продали за 5,8 млн злотих (що становить 66,7 млн грн за курсом НБУ), хоча спочатку його оцінили у майже 13 млн злотих. Предметом угоди була не компанія Calfrost Kalisz, а лише належна їй нерухомість.

Подласінський зазначив, що не знав про плани демонтажу та не давав згоди на втручання у холодильне обладнання. Він стверджує, що українська сторона підписала договір із демонтажною фірмою, де зазначалося, що територія заводу «вільна від прав третіх осіб», хоча на той момент Подласінський уже був внесений до іпотеки нерухомості з правом першочергового викупу.

За словами підприємця, демонтаж здійснили настільки незграбно, що встановити нові холодильні камери тепер неможливо. Частину обладнання продали як металобрухт, хоча воно ще могло працювати. Через це вартість угоди зменшили на 300 тис. злотих.

Президент Calfrost Костянтин Вальчук, зі свого боку, заявив, що зменшення ціни на 300 тис. злотих було жестом доброї волі, адже, за його словами, всі деталі сторони узгодили заздалегідь.

Ян Подласінський планує використовувати завод під склади. За його словами, серед потенційних орендарів є компанія, що займається енергетичними сховищами, адже на території розташований «потужний трансформатор».

Як Calfrost опинився у власності українців

У 2023 році компанія українського бізнесмена Дмитра Ушмаєва «Три Ведмеді» купила польську компанію Nordis, до складу якої входив Calfrost.

Спершу інвестори з України розглядали можливість відновити роботу заводу, однак згодом відмовилися через поганий технічний стан. Працівників звільнили а завод виставили на продаж.

У звіті до повітового управління праці зазначалося, що причиною скорочень стала «складна економічна ситуація, спричинена зростанням цін і витрат».

Нагадаємо, що спершу завод виставили на продаж за 12,9 млн злотих (понад 146 млн грн). В оголошенні наголошувалось на інвестиційному потенціалі, повʼязаному з освоєнням землі для житлового будівництва. Втім тоді залучити інвесторів не вдалося, оскільки покупці очікували, що Nordis самостійно знесе заводські будівлі. Після цього ціну на завод знизили до 5,8 млн злотих (65,7 млн грн). Пропозицію навіть розмістили на українському сайті OLX, вказавши вартість – 120 млн грн.