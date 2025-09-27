Йдеться про завод Calfrost, який виготовляв заморожену продукцію під торговою маркою Nordis

Власник компанії «Три ведмеді» Дмитро Ушмаєв, який два роки тому купив завод Calfrost із виробництва морозива і напівфабрикатів у Польщі, звільнив працівників і виставив завод на продаж. Крім цього, він продає порцелянову фабрику Krzysztof у Валбжиху, ймовірно, під будівництво житла. Про це повідомляє сайт Money.pl.

Наприкінці 2023 року польську компанію Nordis, що спеціалізується на морозиві та заморожених продуктах на заводі Calfrost, придбала українська компанія «Три ведмеді». Її власник Дмитро Ушмаєв тоді запевняв, що має на меті розширити потужності заводу, збільшити експорт та вийти на західні ринки, а також адаптувати діяльність польського заводу до українського ринку.

Вже навесні 2024 року працівників заводу Calfrost, що працював у польському місті Каліш 70 років, звільнили, а все майно виставили на продаж. Новий директор Nordis, яку викупили «Три ведмеді», Костянтин Вальчук розповідав Gazeta Wyborcza, що Calfrost вже кілька років був збитковим. При цьому, згідно з фінансовою звітністю Calfrost за 2023 рік, компанія мала чистого збитку 3,5 млн злотих при доході в 14,9 млн злотих.

Завод виставили на продаж за 12,9 млн злотих (понад 146 млн грн). У оголошенні наголошувалось на інвестиційному потенціалі, повʼязаному з освоєнням землі для житлового будівництва. Втім тоді залучити інвесторів не вдалося, оскільки покупці очікували, що Nordis самостійно знесе заводські будівлі. Після цього ціну на завод знизили до 5,8 мільйона злотих (65,7 млн грн). Пропозицію навіть розмістили на українському сайті OLX, вказавши вартість – 120 млн грн. Загальна ділянка під заводом становить 29 тис. м2, із яких майже 4 тис. м2 – це виробничі будівлі.

За даними журналістів, 23 вересня Nordis підписала попередню угоду про продаж заводу компанії, що займається міжнародними вантажними перевезеннями.

Що стосується найстарішого у Польщі заводу з виготовлення порцеляни Krzysztof у центрі Валбжиха, то вона збанкрутувала у 2023 році нібито через високі ціни на газ. Внаслідок ліквідації заводу роботу втратили 70 працівників, а 90% будівель уже знесли. Завод також через Nordis належить компанії «Три ведмеді». Мажоритарний пакет акцій Nordis Chłodnie Polskie належить Straim Capital Limited, фонду, зареєстрованому на Кіпрі.

Завод порцеляни із 200-річною історією розташований у центрі Валбжиха і має загальну площу 45 тис. м2. Ділянку під фабрикою уже розділили на три менші вартістю 9,2 млн злотих, 7 млн ​​злотих та 5,84 млн злотих відповідно. Джерела Money.pl стверджують, що землю та майно готові викупити під житлову та комерційну нерухомість.

Що відомо про Дмитра Ушмаєва

47-річний Дмитро Ушмаєв є власником однієї з найбільших харчових компаній України – «Три ведмеді», яку заснував у 1998 році в Бердичеві на Житомирщині. Зараз компанія контролює 7% ринку морозива і 11% ринку заморожених продуктів та випускає продукцію під торговими марками «Три Ведмеді», Monaco, «Моржо», «Главхолод», «Альпійські історії», «Мішутка», «Від Шефа».

Дмитро Ушмаєв із 2010 року був депутатом від «Партії регіонів» в Бориспільській міській раді.