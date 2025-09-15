Потужність нового заводу становитиме 200 млн пляшок на рік

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) надасть українській компанії «Карпатські мінеральні води» кредит на суму 11 млн євро для фінансування будівництва нового заводу з виробництва напоїв неподалік Золочева у Львівській області. Про це йдеться на сайті фінансово-кредитної установи. Загальна вартість проєкту становить 24 млн євро (близько 1,16 млрд грн).

Позику було схвалено радою директорів банку 5 серпня, після чого планується підписання відповідних документів.

За інформацією ЄБРР, сучасне обладнання нового заводу «значно підвищить ресурсоефективність порівняно з чинним виробництвом, що сприятиме зростанню конкурентоспроможності, ефективності та екологічності діяльності групи «Карпатські мінеральні води».

Крім того, «КМВ» отримає грант за програмою ЄБРР «Стимулювання інвестицій у людський капітал» (HCII), який компенсує до 50% витрат на модернізацію обладнання, інфраструктури та підвищення доступності робочих місць. Грантове фінансування надасть Фонд Японії та ЄБРР або тайванський донор. Також очікується грант у межах програми EU4Climate на закупівлю енергоефективного обладнання для розливу.

Як писав ZAXID.NET, улітку 2025 року група «Карпатські мінеральні води» почала будувати новий завод поблизу села Хмелева на Золочівщині. Це буде вже другий об’єкт компанії на території Львівської області. На першому заводі – у селі Струтин Золочівського району – виробництво запустили близько 30 років тому.

Група виготовляє мінеральну воду «Карпатська джерельна», а також солодкі води «Фруктова джерельна» і «Соковинка», дитячу воду «Джерельце», а також енергетичний напій Dragon.

Потужність нового підприємства «Карпатських мінеральних вод» становитиме 200 млн пляшок на рік.

Бенефіціарами ТОВ «Карпатські мінеральні води» є підприємець Сергій Устенко (83,77%) та його батько, колишній український політик Петро Устенко (16,23%), йдеться на порталі YouControl. Інші сімейні компанії Устенків зосереджені в галузях нерухомості, будівництва та інвестиційної діяльності, проте головним активом групи є виробництво мінеральної води.