На Львівщині вироблятимуть преміальну воду «Меденичі 1886»

Колишній голова Львівської обласної адміністрації, правник Маркіян Мальський разом із власниками відомого готельно-ресторанного холдингу «!Фест» започаткували бізнес із розливу преміальної мінеральної води. Вона матиме назву «Меденичі 1886» і розливатиметься на території однойменної громади на Львівщині. Наразі новий продукт випускають в обмеженій кількості, проте до середини літа планують розпочати серійний випуск.

Інформацію про запуск нового для себе бізнесового напрямку Маркіян Мальський підтвердив в коментарі ZAXID.NET особисто. За його словами, ідея розливати в Україні джерельну питну воду низької мінералізації виникла випадково під час зустрічі з власниками «!Фест», зокрема із Андрієм Худо, з яким вони «знаються багато років».

«Ми зрозуміли, що наразі на ринку немає саме української води, яка мала би максимально природній склад. Нам хотілося би створити продукт, максимально наближений до того, що називається джерельною водою. З тих джерел, з яких ми пили в дитинстві, гуляючи десь в полі, набираючи воду в руки», – розповів Мальський. Після пошуків по різних локаціях у Західній Україні компаньйони натрапили на джерела в Меденичах, зробили хімічний аналіз та дійшли висновку, що вона ідеально відповідає їхнім вимогам.

«Меденичі раніше славилися своєю м’якою водою. Свого часу, за Австро-Угорщини, з цієї води варили пиво і робили газовану воду, яка потім роз’їжджалася по всій країні. Ми хочемо відновити історію меденицької води. Це буде поєднання нашої історії та сучасності», – зазначив підприємець.

Нова вода має назву «Меденичі 1886», її загальна мінералізація становить 0,2-0,3 г/л, водневий показник ­– 7,0. Як наголосив Маркіян Мальський, на відміну від багатьох інших вод, їхня меденицька містить малу кількість кальцію, тому рекомендована для щоденного вживання без особливих обмежень.

«!Фест» та Маркіян Мальський розпочали розлив мінеральної води

Першу партію води розлили 2024 року, наразі її пропозиція є обмеженою. Поки що «Меденичі 1886» можна придбати лише у кількох локаціях у Львові – клубі «Євроспорт», мережах кондитерських «Вероніка», «Під золотою зіркою» та низці інших. До настання спекотного сезону, стверджує Мальський, вони планують запустити промислову лінію з розливу. Якщо раніше воду випускали у пластикових пляшках на 0,5 л, то за 2-3 тижні почнуть розливати її також у скло по 0,33 мл. Він відмовився назвати місце розташування їхнього виробництва через «комерційну таємницю», зазначивши лише, що розлив відбуватиметься на території Меденицької громади.

На цьому етапі розвитку свого бренду, каже бізнесмен, вони орієнтуватимуться насамперед на споживачів із галузі horeca (готелі, ресторани, кейтеринг), згодом планують зайти в спорт та масові заходи. У перспективі – великі торгові мережі та експорт.

«Ми ставимо перед собою амбітні цілі, оскільки бачимо, що ринок не є заповнений нічим, ніж дорогою імпортною преміальною водою. Це такі бренди як Perrier, Acqua Panna, Evian. Ми віримо, що зараз є час для явлення української води», – наголосив Маркіян Мальський.

За його словами, у цьому проєкті він є міноритарним власником, найбільшою часткою володіє холдинг «!Фест», контроль та керування закріплене за третім акціонером, львівській підприємцем Зеновієм Воліховським. Суму інвестицій у проєкт із розливу преміальної води Маркіян Мальський також не став розголошувати. «Це комерційна таємниця, але це точно не мільйони доларів», – сказав він.

У реєстрі торгових марок вказано, що брендом «Меденичі 1886» володіє львівське ТзОВ «Лейзі Маркет». Компанія адмініструє сайт із такою ж назвою, це «платформа для автоматизації закупівель у сфері horeca». Власниками є Маркіян Мальський (50%), Андріан Кіщук (25%) та Зеновій Воліховський (25%). Компанію зареєстрували торік у травні. На сайті вартість води «Меденичі 1886» вказана 20 грн за пляшку 0,5 л. Після запуску промислового розливу ціна може змінитися, остаточну вартість наразі не узгодили, каже Мальський. ««Ми будемо вже докладно розуміти нашу собівартість за 2-3 тижні. Тоді й вийдемо із ціновою пропозицією на ринок. Але це точно не буде мас-маркетова вода», – додав він.

Також Маркіян Мальський є засновником ТзОВ «Меденичі 1886», що займається виробництвом мінеральних вод. Його частка у компанії – 20%, ще 20% має Зеновій Воліховський, решта (60%) належить «Холдинг емоцій «!Фест». Підприємство будо зареєстроване наприкінці травня 2025 року.