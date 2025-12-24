Бюджет області раніше ухвалювала обласна рада, тепер - начальник військової адміністрації

У середу, 24 грудня, голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький затвердив бюджет Львівщини на 2026 рік, повідомляє пресслужба ЛОВА.

Загальний бюджет області становитиме 7,9 млрд грн. Нагадаємо, бюджет області на 2025 рік становив 6,8 млрд грн.

Основне джерело надходжень до бюджету – податок на доходи фізосіб (ПДФО). Сума ПДФО затверджена на рівні 5,24 млрд грн, що становить понад 75% бюджету.

Бюджет Львівщини на 2026 рік враховує підвищення мінімальної зарплати, зростання окладів педагогів та інфляційні ризики.

Ключові напрями фінансування у 2026 році:

освіта та молодіжна політика – 2,4 млрд грн;

соціальна сфера та культура – 1,6 млрд грн;

охорона здоров’я – 1 млрд грн;

територіальна оборона, підтримка військових і ліквідація наслідків війни – 904 млн грн;

регіональний розвиток – 855 млн грн;

резервний фонд для оперативного реагування на непередбачувані виклики – 310 млн грн.

У бюджеті враховані 29 обласних програм на 2,8 млрд грн, з них 633 млн грн – на публічні інвестиційні проєкти: критичну інфраструктуру, укриття, безпеку та доступність.

Окрім того, Львівщина передасть в державний бюджет 496 млн грн реверсної дотації, що на 32% більше, ніж в 2025 році.

У ЛОВА додали, що всі місцеві бюджети області затверджені.

Нагадаємо, вже третій рік поспіль бюджет Львівщини одноосібно затверджує голова ЛОВА, а не сесія Львівської облради, як було до повномасштабного вторгнення.