Голова Львівської ОВА затвердив бюджет області на 2025 рік
Понад третину бюджету скерують на освіту та підтримку молоді
Голова Львівської ОВА Максим Козицький затвердив бюджет області на 2025 рік. Понад третину бюджету скерують на освіту та підтримку молоді. Про це 20 грудня повідомив голова ОВА.
У 2025 році бюджет Львівської області становитиме 6,8 млрд грн, що на 10,7% більше, ніж торік. Головні джерела надходжень – це податки і платежі (5,37 млрд грн), дотації з державного бюджету (0,77 млрд грн) та власні надходження бюджетних установ (0,52 млрд грн).
Гроші скерують на такі напрямки:
- освіта та підтримка молоді – понад третина бюджету;
- соціальна галузь – 21%;
- охорона здоров’я – 14%;
- допомога в умовах війни – 9% (Фінансування для ветеранів, переселенців);
- регіональний розвиток – 7%.
На видатки, пов’язані з війною, заклали 635 млн грн, із яких 400 – фінансування комплексної програми «Безпечна Львівщина».
«Плануємо впродовж року збільшувати цей фінансовий ресурс, аби вчасно і в повному обсязі закривати всі запити наших оборонців. Понад 50 млн грн – соціальна підтримка ветеранів. 22 млн грн – підтримка бізнесу ветеранів. 63 млн грн – відновлення захисників та захисниць. 15 млн грн – придбання житла для військовослужбовців», – зазначив Максим Козицький.
Додамо, що голова Львівської ОВА другий рік поспіль одноосібно погоджує бюджет області.