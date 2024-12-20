Голова Львівської ОВА Максим Козицький затвердив бюджет області на 2025 рік. Понад третину бюджету скерують на освіту та підтримку молоді. Про це 20 грудня повідомив голова ОВА.

У 2025 році бюджет Львівської області становитиме 6,8 млрд грн, що на 10,7% більше, ніж торік. Головні джерела надходжень – це податки і платежі (5,37 млрд грн), дотації з державного бюджету (0,77 млрд грн) та власні надходження бюджетних установ (0,52 млрд грн).

Гроші скерують на такі напрямки:

освіта та підтримка молоді – понад третина бюджету;

соціальна галузь – 21%;

охорона здоров’я – 14%;

допомога в умовах війни – 9% (Фінансування для ветеранів, переселенців);

регіональний розвиток – 7%.

На видатки, пов’язані з війною, заклали 635 млн грн, із яких 400 – фінансування комплексної програми «Безпечна Львівщина».

«Плануємо впродовж року збільшувати цей фінансовий ресурс, аби вчасно і в повному обсязі закривати всі запити наших оборонців. Понад 50 млн грн – соціальна підтримка ветеранів. 22 млн грн – підтримка бізнесу ветеранів. 63 млн грн – відновлення захисників та захисниць. 15 млн грн – придбання житла для військовослужбовців», – зазначив Максим Козицький.

Додамо, що голова Львівської ОВА другий рік поспіль одноосібно погоджує бюджет області.