Фонд держмайна України виставив на продаж деревообробний комплекс з обладнанням у Хмельницькій області. Подати заявки на участь в аукціоні можна до 25 березня включно.

За даними ФДМУ, актив розташований у місті Ізяслав Шепетівського району. Торги відбудуться 26 березня у форматі електронного аукціону, що гарантує прозорість визначення переможця.

«Комплекс – цілісний майданчик для бізнесу, він включає два спеціалізовані цехи, складські приміщення та власну котельню», – йдеться у повідомленні ФДМУ. Крім нерухомості, лот охоплює все необхідне технічне обладнання для переробки деревини.

Стартова ціна лота – 23,7 млн грн. Для участі в аукціоні покупці повинні надати пакет документів і сплатити гарантійний внесок. Переможець отримає право власності на майновий комплекс після повної оплати та підписання договору.

