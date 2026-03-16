На Львівщині активно росте ще одна мережа продуктових крамниць

Хмельницький підприємець Олександр Бойчак розвиває на Львівщині мережу продуктових магазинів під брендом Levmark. Наразі у ній – понад 30 торгових точок у райцентрах та селах області. Мережа активно розвивається протягом останніх трьох років, однак попри це у самому Львові Levmark не має крамниць. Найближчі працюють у Малехові та Солонці.

Торгову мережу під вивіскою Levmark було засновано 2017 року, тоді ж з’явилися її перші крамниці. Проте найстрімкіше вона почала розвиватися протягом останніх трьох років. Наразі Levmark налічує 32 крамниці у Львівській області, зокрема торгові точки під цим брендом працюють у містах Дрогобичі, Мостиськах, Стрию, Раві-Руській та інших, а також у кількох селах, зокрема прильвівських – Малехові, Солонці, Верхній Білці тощо. У самому Львові Levmark не має жодної крамниці.

Формат бренду – продуктовий маркет невеликого формату із пекарнею. Також менеджмент розвиває на території торгових точок мережу бістро з власною кулінарію і продажем готових став на винос.

«У подальшому ми плануємо масштабування нашої мережі», – заявляв раніше операційний директор Levmark Степан Задворний.

Основною компанією мережі є ТзОВ «Левмарк», зареєстроване у селі Ременів на Львівщині. Згідно з даними фінансової звітності, торік підприємство мало 230 млн валового доходу, 4 млн грн становив його чистий прибуток. «Левмарк» торік задекларувало 207 працівників.

Згідно з даними платформи YouControl, власниками ТзОВ є родичі Галина Бойчак з Ременова (10% частка) та Олександр Бойчак з Хмельницької області (90% частка у капіталі). Останній є власником Boichak trading house – одного з найбільших в Україні дистриб’юторів та імпортерів товарів широкого вжитку (харчі та інше). Торговий дім має 22 офіси з складськими приміщеннями у різних областях. Центральний офіс розташований Малехові біля Львова.

Окрім продажу та імпорту споживчих товарів група розвиває власний кондитерський напрям та виготовляє солодощі під торговими марками Toniya та Really Enjoy. Ці бренди, а також Levmark належать особисто Олександрові Бойчаку, йдеться в даних бази Укрпатент.

Нагадаємо, на Львівщині наразі найбільшою мережею продуктових крамниць невеликого формату є «Близенько», яка налічує понад 290 торгових точок. Конкуренцію їй складають «Рукавичка», «Наш Край» та «СіМі». Торік у Львові також відкрились перші крамниці мережі «Бабак».

На початку 2026 року припинила діяльність мережа під брендом «Свій маркет», що на піку свого розвитку мала близько пів сотні крамниці на Львівщині.