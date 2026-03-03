До повномасштабної війни мережа мала понад 50 мінімаркетів

Мережа продуктових крамниць під брендом «Свій маркет» родом зі Львова припинила свою діяльність. Раніше вона мала понад 50 торгових точок у Львові та області, проте через війну їхня кількість постійно скорочувалася. Остаточно мережа ліквідувалася у січні 2025 року.

Першим про те, що з ринку продуктового ритейлу західних регіонів України пішла торгова мережа «Свій маркет», повідомив сайт «Асоціації ритейлерів України» (РАУ). Інформацію про припинення діяльності ZAXID.NET також підтвердив її власник, львівський підприємець Ігор Кушнір.

На піку свого розвитку навесні 2022 року «Свій маркет» мав 53 торгівельних точки, йшлося в публікації РАУ. Проте наприкінці 2023-го у мережі працювали лише 37 крамниць, розташованих здебільшого у Львові. Згодом компанія почала далі скорочувати кількість своїх магазинів і врешті- решт на початку 2026 року пішла з ринку.

«Основною причиною був приліт шахеда по нашому розподільчому центру», – зазначив Ігор Кушнір.

Як писав сайт AII Retail, розподільчий центр мережі було зруйновано у вересні 2023 року. «Внаслідок падіння БпЛА всередині складського приміщення мережі «Свій Маркет», виникла пожежа, яка спричинила знищення товарів, техніки та обладнання», – йшлося в публікації.

Офіційно мережею управляла львівська компанія «Смарт Гросері Груп», її бенефіціаром є Ігор Кушнір.

До слова, наразі найбільшою мережею крамниць у форматі «біля дому» є «Близенько», яка налічує понад 290 торгових точок.