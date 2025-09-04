Наразі у Львові працюють п’ять магазинів «Бабак»

У Львові відкрили перші магазини нової мережі «Бабак», що позиціонує себе «як магазин біля дому». У Львові вже працюють п’ять магазинів мережі, а у вересні мають запрацювати ще три. До кінця року мережа планує вийти на ринок Івано-Франківська. Мережа планує працювати на ринку за допомогою франчайзингової моделі. Про це повідомляє Liga.net.

«Бабак» – сучасний мінімаркет швидкого обслуговування, каже директорка з франчайзингу і розвитку компанії «Бабак Україна» Олена Репчанська. Крім звичних продуктів, тут можна придбати готові страви і власну випічку. Спочатку компанія орієнтувалася на школярів та студентів, однак після відкриття магазину аудиторія розширилась.

«Ми самі здивовані. Аналізуючи конкурентів, ми думали, що магазини біля дому – це про молодь. Але в нас велика кількість клієнтів 60+, які є постійними відвідувачами», – розповідає Олена Репчанська.

Вона підтверджує, що мережа має багато конкурентів у сегменті «магазинів біля дому», але в магазинах «Бабак» хочуть поєднати як молодь із запитом на швидкий перекус, так і сегмент зрілої аудиторії, яким потрібні продукти для дому.

Невдовзі мережа планує запустити продаж франшизи. У такому форматі, наприклад, працює найбільша у Польщі торгова мережа Żabka. Розміри інвестицій в один маркет в компанії не розголошують, але, за словами Олени Репчинської, на відкриття одного магазину у форматі «біля дому» потрібно орієнтовно 50-60 тис. доларів.

Засновниками мережі магазинів «Бабак» є польська компанія Babak Poland та український венчурний фонд «Енерго-Хаб» з Івано-Франківська. Їм належить ТОВ «Бабак Україна», що управляє мережею. Кінцевий бенефіціарний власник польської компанії Єнджей Сольніцький, йому належить 25% у структурі власності. Українські власники – Андрій Панас, Василь Новак і Роман Паськович, які зсередили 75% компанії.

Єнджей Сольніцький багато років працював у німецькій продуктовій мережі Lidl та польській мережі Żabka. Свою компанію Babak Poland він заснував у Вроцлаві у вересні 2024 року.

Венчурний фонд «Енерго-Хаб» входить у корпоративну групу ProTec. Компанія має великий досвід роботи зі споживчими товарами. З 1998 року працює як дистриб’ютор алкогольних і безалкогольних напоїв і продуктів харчування. Крім цього, компанія володіє чотирма логістичними центрами, серед яких і хаб у Зимній Воді.