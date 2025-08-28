Компанія розроблятиме родовище гранітів протягом 10 років

ТзОВ «Друга гранітна компанія» виграла аукціон Державної служби геології і надр України на видобування гранітів на Старокорецькій ділянці на межі Рівненської та Житомирської областей. Під час торгів ставки за право користуватися ділянкою із корисними копалинами зросли у понад 11 разів.

Початкова вартість 10-річного спеціального дозволу на користування ділянкою із подальшим видобуванням граніту становила 223 тис. грн. В торгах взяли участь троє учасників – ТзОВ «Друга гранітна компанія», «А-Стон» та ФОП Шевчук Леонід Миколайович. Під час аукціону претенденти активно торгувалися, у підсумку переможцем стала «Друга гранітна компанія» зі ставкою 2,501 млн грн. Друге місце посіло товариство «А-Стон», його ставка була на 1 тис. грн меншою за переможну.

Згідно з даними платформи YouControl, «Друга гранітна компанія» було зареєстрована 2021 року у Житомирі. Основний вид діяльності – видобування піску та гравію. Засновниками компанії є ТзОВ «Компанія з управління активами «Портфельні інвестиції» зі Львова (частка 99,92%) та Сергій Єриш (0,0833%). Бенефіціаром вказаний львівський бізнесмен Віктор Мельник.

Як повідомило онлайн-видання Nadra.info, Сергій Єриш – це співвласник Коростенського щебзаводу і Березівського карʼєру із групи COMSPEC Юрія Біжана і партнерів.

КУА «Портфельні інвестиції», окрім Віктора Мельника, контролюють низка ТзОВ та фізичних осіб, велика частка з яких має стосунок бізнесової до групи «Бажаємо здоров’я». Їхній головний актив – однойменна аптечна мережа (понад 700 аптек по всій Україні). КУА «Портфельні інвестиції» також є засновником «Першої гранітної компанії», що займається видобутком корисних копалин.

Станом на липень 2024 року «Друга гранітна компанія» володіла двома спецдозволами (обидва придбані з аукціонів Держгеонадр) – на Негребівське родовище піску в Житомирській області та на Гвіздівське родовище граніту в Рівненській області, писало раніше Nadra.info.

ТзОВ «А-Стон» контролюють Олександр Конещук і Олександр Цапун з Коростишева на Житомирщині. Компанія займається добуванням декоративного та будівельного каменю, вапняку та інших копалин, а також обробкою декоративного та будівельного каменю. Якщо «Друга гранітна компанія» відмовиться від сплати запропонованої суми, тоді право викупу лоту перейде до «А-Стон».

Як йдеться в описі ділянки від Держгеонадр, граніти Старокорецької ділянки «передбачається вивчати в якості сировини для одержання облицювальних блоків, бутового каменю та будівельного щебеню».

«Остаточно питання щодо якості та напрямків використання гранітів Старокорецької ділянки буде вирішене після результатів пробного видобутку», – повідомляється в пояснювальній записці.

Поблизу Старокорецької ділянки розташоване Корецьке родовище гранітів, яке розробляють з початку 1980-х років.