За родовище будівельних пісків змагалися лише дві компанії

Компанія з орбіти депутатки Рівненської міської ради від «Слуги народу» Олени Хотенко виграла аукціон Державної служби геології та надр України на користування земельною ділянкою для видобутку піску на Рівненщині. Ставка її родинної фірми – 2,5 млн грн – була лише на півмільйона вищою від стартової ціни, проте вона виявилася переможною.

Як йдеться на платформі «Prozorro.Продажі», у торгах за спеціальний дозвіл на видобуток піску протягом 20 років на ділянці поблизу села Корчин Головинської сільської громади Рівненського району змагалися дві компанії – рівненське ТзОВ «Аутстаф-консалт-сервіс» та ТзОВ «Украероспейс» з Києва.

Стартова вартість лоту була 1,99 млн, початкова ставка «Аутстаф-консалт-сервіс» – 2,5 млн грн, «Украероспейс» – 2,02 млн грн. Під час аукціону учасники не торгувалися, тож переможцем визнали рівненську фірму. Вона користуватиметься родовищем упродовж 20 років. Наразі Державна служба геології та надр повідомила про намір укласти договір купівлі-продажу з «Аутстаф-консалт-сервіс».

«За аналогією з розвіданими в районі робіт родовищами, на ділянці Корчин в якості корисної копалини будуть вивчатись кварцові дрібнозернисті флювіогляціальні піски […] Піски ділянки Корчин будуть вивчатись в якості сировини, придатної для виготовлення будівельних та штукатурних розчинів і дорожнього будівництва. За даними радіаційно-гігієнічної оцінки розвіданих родовищ піски придатні для використання в усіх видах будівництва без обмежень», – йдеться в описі лоту.

Згідно з даними Держгеонадр, очікувані запаси будівельного піску на ділянці становлять 1 млн. м3.

Піщаний кар'єр розташований між селами Корчин і Чудви, мапа Держгеонадр

ТзОВ «Аутстаф-консалт-сервіс» зареєстроване у Рівному 2013 року. Компанія має 16 видів діяльності, основний з них – це добування піску і гравію, решта – «діяльність із забезпечення фізичного комфорту», «надання послуг перукарнями та салонами краси», «прокат інших побутових виробів і предметів особистого вжитку» та інші.

Керівником та власником «Аутстаф-консалт-сервіс» є місцевий житель Микола Хотенко. Згідно з даним реєстру декларацій НАЗК, він є сином колишньої високопосадовиці Державної податкової служби та чинної депутатки Рівненської міської ради Олени Хотенко (від «Слуги народу»). Це – доволі відома у Рівному особа, зокрема вона контролює місцеве медіа «РівнеОнлайн» та проводить піарні публічні заходи. До 2024 року депутатка була власницею «Аутстаф-консалт-сервіс», згідно з даними платформи YouControl.

Упродовж 1999-2024 рр. працювала на керівних посадах у структурі Державної податкової служби, зокрема на Рівненщині та в інших регіонах. У 2015 році її намагалися люструвати, проте вона через суд оскаржила звільнення та поновилася на держслужбі – на посаді заступниці начальника ГУ ДФС у Запорізькій області. 2024 року Олену Хотенко призначили виконувати обов’язки очільниці Головного управління Державної податкової служби України у Сумській області, проте згодом її усунули з посади та розпочали «з’ясування достовірності відомостей, зазначених у декларації».

Олена Хотенко була помічницею на платній основі народного депутата від ВО «Батьківщина» Дмитра Шлемка (2012-2014 рр.), 2020 року вона обралася депутаткою до Рівненської міської ради від партії «Слуга Народу». Тоді ж вона стала помічницею на громадських засадах народного депутата Гео Лероса.

Хотенко у 2018 році позичила в сина Миколи Хотенка (якому тоді було 12 років) 2,8 млн грн. Як писали ЗМІ, депутатка на початку повномасштабного вторгнення отримала в подарунок від матері-громадянки РФ дві квартири: у центрі Рівного за 50 тис. грн та в Києві за 100 тис. грн, що «значно нижче за ринкову ціну на нерухомість в обох містах».

Другого учасника аукціону – ТзОВ «Украероспейс» – YouControl зараховує до групи компанії київського бізнесмена Валерія Нитченка. Вони працюють в галузі альтернативної енергетики, проєктування та будівництва сонячних електростанцій та об’єктів нерухомості. Активи групи: ТзОВ «Енерго-сила груп», ТзОВ «Умань Квадро», ТзОВ «НВ Солар», ТзОВ «Вінд енерджі юкрейн», ТзОВ «Вайз проперті» та інші.

У разі відмови рівненської фірми від сплати запропонованої на торгах суми, «Украероспейс» може претендувати на перемогу в аукціоні на дозвіл з видобування піску.