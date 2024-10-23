Олена Хотенко є депутаткою Рівненської міської ради з 2020 року

Депутатка Рівненської міської ради від партії «Слуга народу» Олена Хотенко, яка з серпня цього року виконує обов'язки начальниці Головного управління Державної податкової служби на Сумщині, взяла в борг у 12-річного сина майже 3 млн грн. Крім того, під час повномасштабної війни 53-річна посадовиця отримала в подарунок дві квартири й частину будинку з явно заниженою вартістю від матері-росіянки. Про це в колонці для УП написала 22 жовтня голова Антикорупційного центру «Межа» Мартина Богуславець.

Згідно з даними електронної декларації Олени Хотенко за 2023 рік, із листопада 2018 року посадовиця зберігає позику у розмірі 2,8 млн грн, яку нібито отримала від 12-річного сина. Олена Хотенко також задекларувала, що нині її 18-річний син є успішним ФОПом, який отримав за минулий рік 3 млн грн доходу.

За інформацією Мартини Богуславець, у 2016 році Олена Хотенко не задекларувала майно чоловіка – частину будинку в Рівненській області, площею 550 м2. Інша половина цього будинку тоді належала її матері – громадянці Росії Людмилі Тімофєєнко, яка минулого року подарувала свою частину будівлі доньці. Вартість нерухомості у декларації занижена, оскільки ринкова ціна будинку становить щонайменше 10,8 млн грн, а Олена Хотенко вказала 30 тис. грн.

Голова Антикорупційного центру «Межа» також зауважила, що на третьому місяці повномасштабного вторгнення посадовиця отримала дві квартири в подарунок від матері. І цього разу вартість житла була явно занижена. Задекларована вартість квартири в Рівному – 50 тис. грн, коли насправді подібне житло – у кількох хвилинах від набережної, в самому центрі міста розміром майже 38 м2 на ринку коштувало на той час щонайменше 672 тис. грн. Це більш ніж у 13 разів перевищує задекларовану суму. Через декілька днів після оформлення квартири в Рівному депутатка Рівненської міськради отримала в подарунок ще одну квартиру в Києві площею 46 м2. І знову ж, вона вказала оціночну вартість – 100 тис. грн, тоді як ринкова становила мінімум 870 тис. грн.

Додамо, що 53-річна Олена Хотенко – уроодженка міста Брянка Луганської області. У Рівному здобула фах економіста та фінансиста, після чого працювала у Державних податкових службах та інспекціях Рівненської, Хмельницької, Волинської та Запорізької областей. У 2020 році була обрана депутаткою Рівненської міської ради 8 скликання від партії «Слуга народу», як безпартійна. Членкиня постійної комісії з питань економічного розвитку, інвестицій, підтримки підприємництва та регуляторної політики. Із серпня 2024 року – начальниця Головного управління Державної податкової служби України у Сумській області.