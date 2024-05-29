Волочиський районний суд виніс вирок екс-старості сіл Трительники і Баглаї Тетяні Бегдай за невчасне подання декларації про доходи. Їй призначили 150 годин громадських робіт без права обіймати посади в органах місцевого самоврядування впродовж одного року.

Як йдеться у вироку від 27 травня, із 1 грудня 2020 року по 1 листопада 2021 року Тетяна Бегдай була старостою Трительницького старостинського округу Наркевицької селищної ради. Посадовиця була зобов’язана подати декларацію про доходи за цей період на офіційному сайті НАЗК до 31 січня 2024 року, втім зробила це лише 10 квітня 2024 року.

Згідно з оприлюдненою декларацією, Тетяна Бегдай заробила у 2021 році на посаді старости сіл 183 557 грн, а також отримала 12 680 грн доходу від надання майна в оренду. З об’єктів нерухомості посадовиця вказала одну земельну ділянку площею 20 000 м2 у селі Трительники, а також недобудову у тому ж населеному пункті.

Відомо, що нині 41-річна обвинувачена працює діловодом Дзеленецького старостинського округу Наркевицької громади.

Суддя Євгеній Никифоров визнав Тетяну Бегдай винною за ст. 366-3 ККУ (неподання суб'єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування) і призначив узгоджене покарання у вигляді 150 годин громадських робіт без права обіймати посади в органах місцевого самоврядування впродовж одного року. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.