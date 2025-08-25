Державна служба геології та надр України провела аукціон із продажу спеціального дозволу на користування надрами ділянки Маргіт-3 у Мукачівському районі Закарпаття. Покупцем стала місцева компанія, що займається автомобільними перевезеннями. Проданий дозвіл передбачає буріння свердловини та подальше викачування мінеральної води. Загалом у цій місцевості вже багато років видобувають води типу «Лужанська».

Як йдеться на платформі «Prozorro. Продажі», торги відбулися 20 серпня. У них взяли участь два претенденти – ТОВ «Куруц Бус 2024» із пропозицією 10 млн грн, та ФОП Лях Едуард Іванович із пропозицією 700 тис. грн. Початкова вартість лота була 504,5 тис. грн. Під час аукціону учасники не торгувалися, тому переможцем із найбільшою сумою стало «Куруц Бус 2024».

Ділянка Маргіт-3 розташована на східній околиці села Солочин Полянської сільської громади, поряд із санаторієм «Квітка Полонини». Неподалік ділянки – Голубинське родовище мінеральних вуглекислих вод, де видобувають мінеральні води типу «Лужанська».

«Експлуатаційні запаси підземних вод на ділянці геологічного вивчення Маргіт-3 із проєктною свердловиною не затверджувались. За аналогією із Голубинським родовищем, на ділянці передбачається вивчення підземних вод мінеральних свердловини для промислового розливу», – йдеться в описі лота.

Розташування ділянки Маргіт-3, зображення Держгеонадра

Як йдеться в описі, мінеральні лікувально-столові води з розташованих неподалік свердловин придатні для промислового розливу в пляшки під назвою «Лужанська №7» та для внутрішнього застосування у лікувальних цілях.

Переможець отримав право користуватися ділянкою упродовж п’яти років. Плановий забір води із майбутньої свердловини ‒ близько 20 м3 на добу.

Згідно з даними платформи Vkursi, ТОВ «Куруц Бус 2024» було зареєстроване в січні 2024 року у селі Великий Раковець Хустського району. Власником і директором компанії є хустянин Іван Куруц. У профілі підприємства вказано, що воно займається пасажирськими і вантажними перевезеннями, наданням транспорту в оренду. Також «Куруц Бус 2024» має ліцензію на міжнародні перевезення. Видів діяльності, пов’язаних із користуванням надрами, розливом питної води, – не має.

У фінансовій звітності за 2024 рік компанія задекларувала чистий збиток у 234 тис. грн. Кількість працівників – три людини. Статутний капітал – 700 тис. грн. Раніше ТОВ мало назву «Лайт Транс Бус» і було зареєстровано в Києві. До «переїзду» на Закарпаття у компанії змінилися кілька засновників і директорів.

ФОП Лях Едуард Іванович зі Сваляви на Закарпатті займається лісозаготівлею, торгує деревиною та виробами з неї.