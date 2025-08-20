Дозвіл на користування двома мінеральними джерелами у Брюховичах продали за 885 тис. грн

Державна служба геології та надр у середу, 20 серпня, провела аукціон із продажу права користування ділянкою «Термал Парк» у Брюховичах, де розташовані джерела мінеральних вод. Переможцем стала компанія з села Сокільники з однойменною назвою, яка належить власникові львівського будівельного холдингу Globus. Фірма планує побудувати у на цій ділянці спа-курорт із апартаментами і торговим центром.

Як йдеться на платформі «Prozorro. Продажі», на ділянці «Термал Парк» (фактично це парк на вул. Курортній) у Брюховичах розташовані дві свердловини підземних мінеральних вод. Їх пробурили та використовували протягом 1986-1991 рр. із бальнеологічною метою, це була територія нині закритого санаторію «Львів». Наразі обидві свердловини законсервовані.

Згідно з описом, вода зі свердловин є сульфатно-хлоридно натрієвою з мінералізацією 28–29 г/дм3 (висока мінералізація), з підвищеним вмістом брому та йоду, температурою на гирлі близько 40°С.

«Води свердловин Брюховицької ділянки є лікувальними і придатними для зовнішнього застосування при захворюваннях серцево-судинної, нервової та ендокринної систем, опорно-рухового апарату», – йдеться у висновку Одеського НДІ курортологіїї щодо брюховицької води.

Розташування свердловин на ділянці «Термал Парк»

У аукціоні на право користування ділянкою протягом 10 років взяли участь дві компанії – ТзОВ «Термал Парк» з Сокільників та ТзОВ «Архітектурно-будівельна компанія «Галичина» зі Львова. Стартова вартість – 384,2 тис. грн без ПДВ. Початкові пропозиції від сокільницької компанії – 855 тис. грн, львівської – 410 тис. грн. У першому раунді «Термал Парк» підвищив ставку до 865 тис., а «Галичина» – до 860 тис. У наступних раундах компанії торгувалися дивним чином – синхронно підвищували ставки щоразу на 5 тис. грн. У підсумку переможцем стала фірма «Термал Парк» із пропозицією 885 тис. грн.

Як повідомляв ZAXID.NET, ця компанія належить власникові будівельного холдингу Globus Володимирові Фенику. Ще 2024 року «Термал Парк» оголосила про намір збудувати у Брюховичах на вул. Курортній багатофункційний комплекс із житлом, торговим центром фуд-кортами, спа та медичним центром і термальним басейном. Сама компанія була створена 2023 року.

Візуалізація майбутнього комплексу зі спа, апартаментами і торговим центром

У квітні 2025 року «Термал Парк» оприлюднила повідомлення про планову діяльність –буріння розвідувально-експлуатаційних свердловин до 1600 метрів на згаданій вище ділянці «з метою отримання припливу термальної мінеральної пластової води». На той час компанія ще не мала права користування ділянкою зі свердловинами.

«У разі виявлення промислового притоку води і позитивних характеристик бальнеологічних досліджень передбачається використання води для рекреаційних цілей з подальшою подачею до перспективного рекреаційно-туристичного комплексу», – йшлося в описі проєкту. Згідно з повідомленням, компанія планує викачувати 200-400 м3 води на добу.