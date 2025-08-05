Прокуратура вважає, що санаторій «Львів» у Брюховичах приватизували незаконно

Печерський районний суд Києва наклав арешт на 35 ділянок загальною площею 7,33 га в Брюховичах. Справа стосується кримінального провадження через незаконну приватизацію земель колишнього санаторію «Львів».

Йдеться про територію колишнього санаторію «Львів» на вул. Курортній, 8 у Брюховичах. Він належав ПАТ лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця». У 2019 році ТОВ «Компанія “Аста”» звернулося до суду, аби зобов’язати «Укрпрофоздоровницю» продати цілий майновий комплекс санаторію за ціною 8,87 млн грн. Пізніше за згодою «Укрпрофоздоровниця» цю угоду затвердив суд, а у березні 2020 року підписали договір купівлі-продажу. Наприкінці 2020 року новим власником санаторію стало ТОВ «Цукрові розсипи», що належить львів’янці Юлії Коць.

При цьому ще серпні 2019 року Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом незаконного продажу санаторію. Як вказано в матеріалах справи, все майно санаторію належало Федерації професійних спілок України й перебувало у державній власності, а приватизувати його без згоди Фонду держмайна було неможливо.

Слідчі встановили, що керівництво Федерації профспілок та ЗАТ «Укрпрофоздоровниця» розробили схему, завдяки якій вивели майно санаторію з держвласності. У 1990 році депутати Брюховицької селищної ради передали в користування санаторію 7,4 га землі. Упродовж 2000-2004 років профспілки подали до селищної ради заяви про вилучення з користування санаторію низки ділянок, оскільки ними вже не користуються, а грошей на їх обслуговування бракує.

Таким чином з користування санаторію спершу вилучили 3,33 га, а у 2018 році Брюховицька селищна рада передала ПАТ «Укрпрофоздоровниця» ДП «Санаторій “Львів”» понад 4 га для будівництва і обслуговування оздоровчих закладів. При цьому, майно санаторію на цих ділянках незаконно приватизували.

Зараз ці ділянки розділені на менші та слугують доказами у кримінальному провадженні, тому прокурор просив накласти на них арешт. Загалом Печерський районний суд арештував понад 4 га, що перебувають у комунальній власності Львівської міської ради, а також ще 3,3 га, що розпайовані між різними власниками, серед яких і будівельні компанії. Частину з них Брюховицька селищна рада у 2018 році передала у приватну власність під житлове будівництво.

Суд заборонив державним реєстраторам та іншим органам перереєстровувати ці ділянки на інших власників. Серед іншого, територію колишнього санаторію забудовує ТзОВ «Рівєра Сіті», що належить власникам холдингу !Fest Дмитру Герасімову, Андрію Худо і Юрію Назаруку. Ця компанія оскаржує арешт ділянок в апеляції.

Додамо, що паралельно відкрита кримінальна справа за фактом незаконної приватизації майна санаторію на вул. Курортній. У межах провадження майно кілька разів арештовували, однак власники оскаржували арешт у апеляції.