Санаторій «Львів» розташований на вул. Курортній, 8 у Брюховичах

Львівський апеляційний суд скасував арешт майна санаторію «Львів» у Брюховичах. Торік санаторій продали, після чого прокуратура відкрила кримінальне провадження через незаконний продаж, а Шевченківський районний суд, у межах кримінального провадження, наклав на майно санаторію арешт, повідомляють «Наші Гроші. Львів»

Йдеться про майновий комплекс санаторію «Львів» загальною площею 9,3 тис. м2, що розташований у Брюховичах вул. Курортній, 8. Він належав ПАТ лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця». У 2019 році ТОВ «Компанія «Аста» звернулося до суду, аби зобов’язати «Укрпрофоздоровницю» продати цілий майновий комплекс санаторію за ціною 8,87 млн грн. Пізніше, за згодою «Укрпрофоздоровниця», цю угоду затвердив суд, а у березні 2020 року підписали договір купівлі-продажу.

Наприкінці 2020 року, згідно з майновим реєстром, новим власником санаторію стало ТОВ «Цукрові розсипи», що належить львів’янці Юлії Коць. Із червня 2021 року адресою фірми вказують адресу санаторію «Львів».

У 2021 році за фактом перепродажу санаторію поліція та прокуратура відкрили кримінальне провадження. На думку слідчих, оскільки санаторій перебував у державній власності, то розпоряджатися ним мав Фонд держмайна. У межах кримінального провадження торік Шевченківський районний суд Львова арештував майно санаторію.

Однак ТОВ «Цукрові розсипи» на це рішення суду подало апеляцію. 18 жовтня Львівський апеляційний суд арешт майна санаторію «Львів» у Брюховичах визнав незаконним і скасував.

Зазначимо, що земельна ділянка під санаторієм площею 4,06 га належить Львівській міській раді. З 2018 року землю орендує дочірнє підприємство «Санаторій «Львів» «Укрпрофоздоровниці».