Управителя для арештованого «Бетонбуду» знайшли з другої спроби

Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) знайшло управителя арештованого заводу «Бетонбуд» у Львові. За підсумками тендеру ним стало ТзОВ «Парктехбуд», що входить до групи компанії львівських забудовників, родини Жуків. Завод «Бетонбуд» належить родині та бізнесовим партнерам підозрюваних у державній зраді на користь РФ Віктора Медведчука і Тараса Козака, та був арештований у справі про ухилення від сплати податків у великих обсягах.

Як йдеться на сайті Prozorro, 24 грудня АРМА визнала переможцем тендеру на управління бетонним заводом (100% корпоративних прав ТзОВ «Бетонбуд», виробничі приміщення та спецтехніка у Львові) львівське ТзОВ «Парктехбуд». Компанія зголосилася керувати майном за 148 тис. грн винагороди від держави за стартової вартості 300 тис. грн. Дорожчу пропозицію іншого учасника тендеру – 300 тис. грн від ТзОВ «Бетонер» – агентство відхилило. Наразі угода про управління заводом очікує на підписання.

Це був повторний конкурс з пошуку управителя: перший проводили влітку 2025 року, у ньому брали участь згадана компанія «Бетонер» зі Львова та «Консорціум «Будінтегра» з Запоріжжя. Однак тоді запорізька фірма добровільно відмовилася від участі в тендері, а пропозицію львівської забракували через «невиконання вимог тендерної документації». Тоді АРМА оголосила про новий конкурс для заводу «Бетонбуд».

Переможець чинного тендеру – ТзОВ «Парктехбуд» було зареєстроване у березні 2019 року у Львові. Згідно з даними YouControl, компанія займається виробництвом бетонних розчинів, різним будівництвом, торгівлею автомобілями, знесенням споруд тощо. Статутний капітал – 520 тис. грн.

Бенефіціарним власником та директором товариства є львівський забудовник Андрій Жук. YouControl зараховує «Парктехбуд» до згромадження компаній родини Жуків, що займаються будівництвом, нерухомістю, виробництвом бетонних розчинів, торгівлею тощо. Їхні фірми – «Марвел парк», «Марвел Девелопмент», «Тонні», «Ніаліт», «Парбудтех», «Обра констракшн груп» тощо. Найвідоміші проєкти у Львові – люксовий житловий комплекс Marvel Hill на вул. Пасічній поруч Винниківського лісопарку, проєкт житлової забудови території колишньої агрофірми «Провесінь» у Лисиничах.

Родині Жуків також належать кілька бетонних заводів під брендом Tonny.

Компанія «Бетонер» – це львівський виробник бетону та цементних розчинів. Промисловий майданчик розташований на вул. Сяйво в мікрорайоні Левандівка. Згідно з даними платформи YouControl, компанія була зареєстрована влітку 2022 року, її власник – бізнесмен Роман Іконяк. Йому належить низка місцевих будівельних компаній. Як писав ZAXID.NET, Іконяк разом із партнерами будує 9-поверховий житловий комплекс «Венґлінський» з офісами та підземним паркінгом поруч парку «Погулянка».

Кінцевими бенефіціарами «Бетонбуду» є рідний брат екснардепа Віктора Медведчука – Сергій та рідний брат його бізнес-партнера Тараса Козака – Богдан. Сергію Медведчуку та Богдану Козаку заочно повідомили про підозру за частиною 3 статті 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків). У цій справі й було арештовано завод «Бетонбуд».

АРМА назвала його «одним із провідних виробників будівельних матеріалів у Львові». Завод розташований на вулицях Городоцькій та Тараса Шевченка, він має значну виробничу інфраструктуру, бетонні вузли, ангари для сипучих матеріалів, лабораторії, офіси та складські приміщення. Також «Бетонбуд» має виробничі потужності у селі Галичани Городоцького району.